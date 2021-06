Pedreira inicia novo sistema de imunização contra Covid-19

São vagas abertas para crianças e jovens de 6 a 18 anos incompletos, para os cursos de violino, viola clássica, violoncello, contrabaixo, flauta transversal, clarinete, saxofone, trompete, trombone, eufonio e

percussão/bateria. O Projeto Guri é o maior programa sociocultural brasileiro, mantido em diversos municípios do Estado de São Paulo em parceria entre Prefeituras e Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

Para fazer a inscrição, os pais ou responsáveis devem acessar o site: http://bit.ly/Matriculas2021-2, até o dia 21 de junho, preencher as informações. Após o preenchimento, deve-se clicar em ‘enviar’ para que seja gerado o número de protocolo referente ao processo.

Posteriormente, a Coordenação do Polo escolhido entrará em contato com o responsável, confirmará a matrícula no curso indicado (caso haja vaga no mesmo) e fornecerá instruções para o envio dos documentos (RG do aluno e responsável, comprovante de matrícula/escolaridade e comprovante

de endereço). Nesta etapa, o responsável recebe também um link com o questionário social que deve ser preenchido e enviado.

Para ingressar no Projeto Guri é preciso ter entre 6 e 18 anos incompletos e estar regularmente matriculado na escola. Não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumentos ou realizar testes seletivos.

O Polo de ensino de Pedreira está localizado no prédio do Samuca, na

Rua: Antonio Provatti, 301, Jardim Triunfo.

As famílias receberão as informações necessárias com antecedência, cientes de que todas as medidas de segurança estão sendo tomadas,

visando à saúde e o bem-estar dos Guris, familiares, empregados,

empregadas e comunidade. Para outras informações sobre o Projeto Guri no Município de Pedreira, entrar em contato com a coordenadora Graziela Lessa pelo telefone: (19) 99200-1457.