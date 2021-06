Santo Antônio de Posse recebe R$100 mil para a Saúde

Dados de acordo com o ranking divulgado pelo VacinaJá, atualizados no dia 20 de maio, às 16h30

Com 19,6% da população imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, Santo Antônio de Posse é 5ª cidade que mais vacinou contra a doença na Região Metropolitana de Campinas (RMC), composta por 20 municípios. Ao todo, 6.740 doses do imunizante já foram aplicadas no município, sendo 4.603 da 1ª dose e 2.13 da 2ª dose.

As informações são do ranking de vacinação do VacinaJá, plataforma digital do Governo do Estado de São Paulo que visa monitorar o processo de imunização dos 645 municípios do Estado. O ranking é atualizado em tempo real e pode ser acessado pelo site: www.vacinaja.sp.gov.br/vacinometro, no botão “Ranking de Vacinação”.

A imunização contra o coronavírus no município começou no dia 22 de janeiro, tendo sido imunizados desde então profissionais da Saúde, tanto do setor público quanto privado, idosos institucionalizados, funcionários do Lar São Vicente de Paulo, profissionais e alunos da APAE, população idosa acima dos 60 anos, pessoas com síndrome de down (18 a 59 anos), pacientes renais em diálise (18 a 59 anos), transplantados imunossuprimidos (18 a 59 anos), pessoas com deficiência permanente (BPC): acima de 50 anos, pessoas com comorbidades acima de 50 anos e grávidas e puérperas com comorbidades acima de 18 anos.