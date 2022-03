Red Eventos abre temporada de shows com Raça Negra

A senadora e pré-candidata candidata do MDB à Presidência da República, Simone Tebet, participou nesta segunda-feira, 14, em Jaguariúna de um encontro com a presença de lideranças políticas e empresariais de municípios de toda a região de Campinas.

O evento aconteceu no hotel Matiz das 12h às 13 horas e teve como anfitrião o prefeito de Jaguariúna e presidente da Região Metropolitana de Campinas (RMC), Gustavo Reis.

“O Brasil precisa de soluções para os seus problemas, com eficiência e seriedade na administração. Nosso país não suporta mais essa polarização política que impede o seu pleno desenvolvimento. A Simone Tebet tem uma trajetória pública incontestável e é hoje um nome de confiança do presidente nacional do MDB, o deputado Baleia Rossi, para apresentar uma alternativa viável e de muita capacidade de gestão à população brasileira na próxima sucessão presidencial”, destacou Gustavo Reis, que também é presidente da Associação Nacional de Prefeitas, Prefeitos, Vice-Prefeitas e Vice-Prefeitos do MDB e Vice-Presidente para Telecomunicações da Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

Simone Tebet ressaltou em sua fala o compromisso histórico do MDB com a democracia brasileira e a necessidade imediata que o Brasil tem de viabilizar eleitoralmente um nome do centro democrático capaz de superar os inúmeros obstáculos e desafios dos tempos atuais.

Ela é advogada e senadora líder da Bancada Feminina no Senado. Foi a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Casa (2019-2020).

Também foi a primeira mulher a liderar a bancada do MDB no Senado (2018) e a primeira mulher a concorrer à presidência do Congresso Nacional (2021).

Simone iniciou sua trajetória política em 2002, como deputada estadual pelo MDB, seu único partido até hoje. Depois, foi eleita prefeita da sua cidade natal, Três Lagoas, por duas vezes. Foi vice-governadora, quando exerceu a função de Secretária de Governo, e iniciou o mandato no Senado Federal em 2015.

No Congresso, tem se destacado pela sua capacidade de articulação e pela sua competência técnica como jurista. Tem sido reconhecida pelo Diap entre os “100 Cabeças do Congresso Nacional”, há cinco anos seguidos (2017 a 2021) e é tricampeã no Prêmio Congresso em Foco (2018, 2019 e 2021), selecionada pelo júri especializado, o mais importante da premiação, como a Melhor no Senado. Em 2021, ela também ficou em primeiro lugar na avaliação dos jornalistas que cobrem o Congresso Nacional.