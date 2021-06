Prefeitura de Jaguariúna fará inquérito sorológico para Covid-19 dos profissionais da Educação

Quatro suspeitos, entre eles três adolescentes, foram localizados no Jardim Campo Belo, em Campinas, ainda com a vítima dentro do carro

Quatro suspeitos foram detidos após sequestrarem uma idosa na noite de domingo, 28, em Jaguariúna. De acordo com a Polícia Militar, eles foram encontrados, ainda com a vítima dentro do veículo, no bairro Jardim Campo Belo, em Campinas.

Quando abordou a idosa, o grupo, formado por três adolescentes, estava com um carro e uma motocicleta roubadas em outro assalto. Ainda segundo a polícia, os criminosos exigiram resgate de R$10 mil. Eles foram localizados durante um patrulhamento.

“Parecia um filme, eu parei pra pegar o celular e já senti que um deles bateu nas minhas costas. Aí eles entraram no carro e falaram que queriam dinheiro se não eu ia morrer”, diz a vítima.

A idosa estava com R$920 em dinheiro no momento do sequestro. A ocorrência foi registrada na 2ª Delegacia Seccional de Campinas.