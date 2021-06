Jaguariúna é um dos municípios que terão famílias contempladas com auxílio mensal de R$300 do ‘SP Acolhe’

Jaguariúna é um dos municípios que terão famílias contempladas pelo programa “SP Acolhe”, lançado nesta terça-feira, 29, pelo Governo do Estado, que irá promover transferência de renda para famílias em situação de vulnerabilidade social que perderam ao menos um integrante do núcleo familiar por Covid-19. Serão pagas seis parcelas de R$300 mensais, de julho a dezembro, totalizando R$1.800,00.

Serão beneficiadas famílias que tiveram mortes por Covid desde o início da pandemia, em março de 2020, até a data limite de 21 de junho deste ano. O SP Acolhe integra o Bolsa do Povo, maior programa de proteção social do governo estadual. O investimento é de mais de R$20 milhões. A vice-prefeita de Jaguariúna, Rita Bergamasco, e a secretária de Assistência Social, Andréa Dias Lizun, participaram do evento online de lançamento do programa.

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, em Jaguariúna serão beneficiadas famílias inscritas no Cadastro Único até 19 de fevereiro de 2021, com renda mensal de até 3 salários mínimos e que tiveram perda de pelo menos um membro pela Covid-19, podendo ser pai, mãe, avô, avó, filho, filha ou outro parente, desde que o óbito tenha ocorrido dentro do núcleo familiar. A pessoa pode fazer a consulta para saber se foi contemplada no site: www.bolsadopovo.sp.gov.br/portal/elegiveis/SP_Acolhe.

O valor será pago da seguinte forma: a família beneficiada receberá um “token”/”voucher” com senha e login gerado no Portal Bolsa do Povo (www.bolsadopovo.sp.gov.br/), que permitirá o saque nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil e Banco 24 Horas. Gradualmente, os beneficiários receberão o cartão magnético do Programa Bolsa do Povo e o saque do valor será realizado com o uso do cartão, nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil e Banco 24 Horas.

Dúvidas

As pessoas que quiserem esclarecer dúvidas e receber orientações sobre o programa podem entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social de Jaguariúna e falar na Central de Atendimento do Cadastro Único, pelos telefones (19) 3837- 3311 e 3837-3373.