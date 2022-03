Prefeito Hamilton Bernardes Junior participa de reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMC

A Prefeitura de Pedreira, por meio de sua Secretaria Municipal de Saúde adquiriu, por meio de licitação, duas vans zero quilômetro, adaptadas para o transporte de pessoas com deficiência. Os veículos são da marca Citroen/Jumper Minibus, para 15 lugares mais motorista.

Segundo o vice-prefeito, Fábio Polidoro, as vans são adaptadas com plataforma elevatória veicular, para o embarque e desembarque de usuário cadeirante. “O veículo também é equipado com sistema de segurança para fixação da cadeira de rodas, além de cintos de segurança”, conta.

De acordo com a secretária de Saúde, Ana Lúcia Nieri Goulart, os veículos serão usados para levar os pacientes às consultas e aos exames, entre outros procedimentos médicos, dentro e fora do município. “Isso será feito com conforto e segurança, pois as vans são adaptadas para esse tipo de transporte, com local reservado para a cadeira de rodas”, afirma.