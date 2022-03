Pedreira tem vacinação contra a Covid-19 e Gripe no fim de semana

A Secretaria Municipal de Saúde de Pedreira realiza neste final de semana Campanhas de Vacinação contra a COVID-19, voltada para crianças a partir dos 5 anos, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses, além da imunização contra a Gripe, para pessoas a partir dos 80 anos.

No sábado, 26, a vacinação contra a Covid-19 e da Gripe, ocorre em todos os Postos de Saúde e Central Municipal, das 8h às 12h. No domingo, 27, a vacinação ocorre no Posto de Saúde do bairro Jardim Andrade, na Central Municipal de Saúde, das 8h às 11h, além de Postos Volantes na Igreja de Santo Antonio, localizada na Rua Alfredo Martinelli, nº 120, Vila Santo Antonio, a partir das 7h30; Igreja Nossa Senhora Aparecida, na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 291, Jardim Triunfo, a partir das 10 horas; Igreja Matriz de Sant’Ana, às 10 horas.

A iniciativa busca ampliar a imunização das crianças de 5 a 11 anos de idade, principalmente com relação à segunda dose contra a Covid-19. No estado, 75% do público infantil já tomou a primeira dose, porém apenas 34% recebeu as duas doses e completou a imunização, sendo que cerca de 800 mil crianças já poderiam ter recebido a segunda dose. Uma pesquisa da Fundação Seade apontou que 34% dos pais e responsáveis afirmaram que não levaram os filhos para vacinar por falta de tempo.

“O final de semana de Vacinação é uma oportunidade para que toda a família possa tomar a sua dose. Estamos prontos para aplicar a segunda dose nos faltosos, além de ampliar a cobertura vacinal da terceira e quarta doses de Covid-19, além do início da vacinação contra a Gripe para pessoas a partir dos 80 anos”, destaca a secretária municipal de Saúde, Ana Lúcia Nieri Goulart.