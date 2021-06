Pedágio de Jaguariúna sobe para R$13,80 a partir de 1º de julho

Falar um segundo idioma proporcionou aos jovens a oportunidade de interação com a cultura de outros países

O intercâmbio pode ser uma abertura de horizontes, uma ponte para fazer novas amizades, conhecer novas culturas, estilos de vidas, rever valores, aprender sobre respeito mútuo entre as diferentes nações do mundo. Mas para isso é primordial se comunicar, e aprender uma nova língua é se inserir em uma nova cultura e esse processo ajuda a entender melhor as atitudes e comportamentos dos outros sob uma nova perspectiva.

E foi exatamente por falar um segundo idioma, no caso o inglês, que dois alunos do CNA Jaguariúna tiveram a oportunidade de estabelecer esse contato com culturas de outros países.

Mateus Amorim, de 27 anos, foi aluno CNA JAGUARIUNA há alguns anos no curso de inglês. E hoje vive e trabalha em Chicago/IL nos EUA. “Para suas atividades lá ele viu que necessitava do espanhol, e valendo-se das facilidades do projeto CNA CONECTA, ele se matriculou conosco e hoje é nosso aluno de espanhol, estudando on line, ao vivo, no CNA LIVE CLASS, fazendo o curso do conforto de sua casa, em Chicago”, comenta Fernando Azevedo, diretor do CNA Jaguariúna.

Tudo é possível devido a quebra de barreiras que existem com a tecnologia. “E inclusive o Material Didático para o curso, ele recebeu todo em um PDF exclusivo para ele, com senha e tudo. É o CNA atuando em prol de seus alunos com toda a tecnologia disponível. E agora o aluno pode estar na sua casa em Jaguariúna ou em qualquer lugar do mundo. Inclusive em Chicago”, reforça Fernando.

SPEAKING EXCHANGE

Outra oportunidade de contato com pessoas estrangeiras foi vivenciada pelo aluno Ian Cavalcante Cazarotto, de 19 anos, do Master 1 do CNA Jaguariúna. Recentemente ele praticou inglês, na segurança da própria casa, através do ‘Speaking Exchange’, que é um programa do CNA que permite a alunos mais avançados praticarem a língua com idosos de Casas de Repouso dos EUA e Canadá.

“É um programa muito legal, que tem seu aspecto social na medida em que é um canal de comunicação para idosos, além de permitir ao nosso aluno que pratique seu nível de inglês com um nativo”, informa Fernando.

O CNA Jaguariúna, que oferece cursos de inglês e espanhol (esse somente online), atende a alunos de Serra Negra, Amparo, Pedreira, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse e Holambra. A unidade de Jaguariúna foi escolhida a melhor da rede CNA (que tem mais de 600 unidades espalhadas pelo Brasil), em todo o interior do estado de São Paulo em 2019.