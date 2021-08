PAT de Amparo tem 71 vagas de emprego

De hoje até sexta-feira, 13, a equipe da Secretaria de Saúde está realizando testes de Covid-19 nos professores de todas as escolas municipais, estaduais e particulares de Amparo. Os testes utilizados são os de antígeno, e os horários de testagem foram escalonados por escola. A meta da Secretaria de Educação é testar mais de 2 mil professores até o final da semana.

A testagem dos profissionais da educação faz parte do planejamento do combate ao coronavirus na retomada das aulas presenciais no município.

As aulas presenciais retornaram em todas as escolas de Amparo no começo do mês de agosto, e estão sendo ministradas com 35% da capacidade dos alunos. O planejamento da Secretaria de Educação é que, se a situação da Covid-19 na cidade continuar melhorando, a capacidade dos alunos nas salas aumente gradativamente com o passar dos meses.