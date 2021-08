Guarda Civil de Amparo encerra evento com mais de 200 pessoas no fim de semana

No sábado, 14, durante o patrulhamento da Guarda Civil Municipal, um evento com mais de 200 pessoas foi encerrado. A festa acontecia no distrito de Três Pontes, em frente à loja de conveniência de um posto de gasolina.

De acordo com a Guarda Municipal, o evento contava com música ao vivo e a maioria das pessoas estavam em pé e sem máscara, o que está proibido em Amparo pelo decreto municipal do Retorno Seguro. Com a chegada da equipe da Guarda, o evento foi dispersado.

Apesar da flexibilização para realização de eventos do Governo do Estado, o decreto municipal do Retorno Seguro que proíbe festas, eventos, música ao vivo e aluguéis em chácara continua valendo em Amparo.