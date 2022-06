Jaguariúna terá ecoponto móvel com visitação gratuita neste sábado, 04

Alunos das unidades da escola de idiomas terão acesso a diversos títulos com temas superinteressantes

O CNA, uma das maiores redes de idiomas do Brasil, e a National Geographic Learning trazem para mais perto o rico universo da leitura. Parceria entre as empresas coloca à disposição 50 novos livros no CNA NET, onde os alunos das unidades da escola de idiomas poderão explorar seu conhecimento em inglês lendo diversos títulos com temas superinteressantes da NatGeo.

“Colocamos à disposição de nossos alunos, de forma gratuita, novos livros digitais em inglês para trazer o mundo às nossas aulas. Os títulos são sobre variados temas da atualidade e cultura, para você explorar seu conhecimento dentro e fora da sala de aula”, pontua Fernando Azevedo, diretor do CNA Jaguariúna.

“O aluno também vai poder interagir na leitura, pois se tiver dúvidas de vocabulário ou comentários a fazer ele terá um espaço para isso e receberá respostas e réplicas aos seus comentários, à luz do livro escolhido”, completa Fernando.

O CNA NET, também conhecido como Portal do Aluno, é uma plataforma de experiência completa, na qual o aluno encontra tudo o que precisa para aprimorar seu aprendizado de inglês e espanhol. O site conta com recursos para prática e aprendizagem, jogos, possibilidades de comunicação e caderno de exercícios digital.

No sítio, são disponibilizadas Web Lessons interativas para manter o aluno motivado, professores online para esclarecimentos e prática da conversação. A ferramenta permite ao estudante expandir o seu conhecimento de forma moderna, funcional e didática.

No CNA NET é possível ao aluno consultar notas; verificar frequência; conferir o aproveitamento dentro da turma; visualizar as aulas; conferir em quais atividades extras está inscrito; se inscrever nos eventos agendados pela escola; responder rechamadas; consultar a situação financeira; visualizar as parcelas e gerar segunda via do boleto.

SOBRE O CNA

Com 49 anos de experiência no ensino de inglês e espanhol, o CNA é uma das maiores redes de ensino de idiomas do país, com mais de 650 escolas em todo o território nacional. Sua metodologia explora elementos presenciais e a distância, além de recursos tecnológicos, que inserem o idioma no cotidiano do aluno a fim de proporcionar fluência ao falar, ler, escrever e compreender a língua mais naturalmente.

Em 2020, o CNA foi escolhido Franqueador do Ano pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), além de conquistar pela 29ª vez consecutiva o Selo de Excelência em Franchising e o Selo 5 Estrelas concedido pela Pequenas Empresas & Grandes Negócios. Está na lista Top 25 do Franchising Brasileiro organizada pelo Grupo Bittencourt desde sua primeira edição. O CNA Administração Nacional também está na lista da Great Place to Work de melhores empresas para se trabalhar.

É a única escola de idiomas da América Latina a ter material didático exclusivo em parceria com a Disney. Também é centro aplicador autorizado dos exames internacionais de proficiência na língua inglesa da Universidade de Cambridge e do exame internacional de proficiência em língua espanhola SIELE, desenvolvido pelo Instituto Cervantes em parceria com a Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a Universidad de Salamanca (USAL) e a Universidad de Buenos Aires (UBA). Autónoma de México (UNAM), a Universidad de Salamanca (USAL) e a Universidad de Buenos Aires (UBA).

Na região do Circuito das Águas Paulista, o CNA é representando pelo CNA Jaguariúna, que atende a alunos de Serra Negra, Amparo, Pedreira, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse e Holambra. A unidade de Jaguariúna foi escolhida a melhor da rede CNA em todo o interior do estado de São Paulo em 2019.

CNA Jaguariúna

Rua Amapá, 23, Galeria Ramos – Jaguariúna/SP

Telefone: (19) 3837 1322

WhatsApp: (19) 98924 3907

E-mail: jaguariú[email protected]

www.cna.com.br/jaguariuna