Jaguariúna realiza o 1º Festival Gastronômico em setembro

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jaguariúna retomou as inscrições do programa Via Rápida, em parceria com o Governo do Estado, para o curso de recepção e atendimento. As inscrições, limitadas a 40 vagas, podem ser feitas até o dia 30 de agosto no site cursosviarapida.sp.gov.br ou direto neste link. Os cursos são gratuitos e oferecem bolsa-auxílio de R$210.

O curso de recepção e atendimento, com aulas presenciais e 60 horas de duração, começa no próximo dia 31 e será realizado na sede da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Jaguariúna, na Rua Júlia Bueno, 651, no Centro.

O Via Rápida oferece cursos gratuitos de qualificação profissional para jovens e adultos em busca de melhores oportunidades de emprego e de geração de renda. Os cursos têm duração de até 100 horas e são oferecidos de acordo com o mercado de trabalho de cada região.