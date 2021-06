Jaguariúna começa a vacinar população a partir de 43 anos nesta quarta-feira

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna começa nesta quarta-feira, 23, a vacinar a população a partir de 43 anos de idade contra a Covid-19. O início deste novo público segue o cronograma de vacinação do Governo do Estado. Na sequência, será a vez das pessoas a partir de 40 anos, que começarão a ser imunizadas no próximo dia 30 de junho.

Jaguariúna já vacinou praticamente um terço da população do município com uma dose contra o coronavírus. Até o dia 17, haviam sido imunizadas 18.116 pessoas com a primeira dose (32% da população) e 6.354 pessoas com a segunda dose (11%), totalizando 24.470 doses aplicadas no município.

Para a vacinação, a pessoa deve fazer o pré-cadastro no site da Prefeitura (jaguariuna.sp.gov.br) no link “Cidadão” e apresentar documento com foto, comprovante de residência e o Cartão Cidadão.

O pré-cadastro no site Vacina Já (https://vacinaja.sp.gov.br/) também é recomendado para todos os públicos incluídos no calendário de imunização e economiza até 90% no tempo de atendimento nos postos. O preenchimento antecipado não é obrigatório, mas facilita o trabalho dos profissionais de saúde e também reduz as chances de aglomeração nos pontos de aplicação das vacinas.

Foto: Ivair Oliveira