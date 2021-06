Holambra lança sistema para solicitação online do Cartão Cidadão

A Prefeitura de Holambra retoma nesta segunda-feira, 28, as aulas presenciais na rede pública municipal de ensino com rígidos protocolos de prevenção ao novo coronavírus. O retorno é gradual e opcional, com limite, nesta primeira fase, de até 35% da capacidade de estudantes em cada sala de aula por dia.

De acordo com o diretor municipal de Educação, Alexandre Moreira, os procedimentos de segurança começam ainda em casa, antes da saída para a escola. Os pais receberam orientações para que separem na mochila, além de uma garrafa plástica para consumo de água e uma máscara reserva, somente os materiais essenciais como cadernos e estojo. “A aferição de temperatura e a verificação do uso correto da proteção facial também foram recomendadas”, conta Alexandre. Ele explica ainda que o uso do álcool em gel, a limpeza intensificada e a ventilação dos espaços, além do distanciamento, fazem parte dos protocolos adotados já a partir do transporte escolar.

“Nossa prioridade é garantir um retorno seguro para os alunos. É importantíssimo que eles restabeleçam o contato com a escola, mas a saúde é fundamental. Todos devem estar protegidos”, explica o prefeito Fernando Capato.

Para a retomada segura das aulas presenciais foram compradas mais de 9.500 máscaras laváveis, que serão destinadas aos alunos, e 500 viseiras em acrílico para uso dos funcionários da rede. 60 termômetros digitais com sensor infravermelho também fazem parte das aquisições. Para garantir a higiene em diferentes pontos das unidades, estão à disposição dos estudantes e servidores 290 equipamentos para armazenamento de álcool em gel, outros 40 com acionamento por meio de pedal e 13 com sensor ultrassensível e regulador de dosagem com cinco níveis de aplicação, além de 180 dispositivos para sabonete líquido. 290 tapetes com solução desinfetante serão disponibilizados nas entradas das classes e mais de 160 rolos de fitas serão usadas para a marcação do distanciamento necessário entre os estudantes. 200 litros de sabonete líquido, 475 litros de álcool em gel 70% e 1.000 litros de água sanitária já estão acondicionados e prontos para utilização.

Além do retorno, que acontecerá de maneira gradual, em 4 fases, o município passa a oferecer na próxima semana plataforma eletrônica de ensino, com interatividade e possibilidade de aulas ao vivo pela internet, para aqueles que optarem por não aderir de imediato à volta às escolas e também para os períodos domiciliares do revezamento presencial.