Cruzeiro do Sul Virtual abre Processo Seletivo para os cursos de graduação do segundo semestre

São mais de 120 opções de cursos de graduação a distância oferecidos em mais de 1.000 polos espalhados pelo País

Reconhecida pela qualidade em Educação a Distância (EAD) há 20 anos, a Cruzeiro do Sul Virtual está com está com as inscrições gratuitas abertas para o Processo Seletivo válido para o segundo semestre de 2021 nos cursos de graduação, com a primeira mensalidade isenta*.

Os interessados poderão ingressar na Cruzeiro do Sul Virtual de cinco formas: via Prova on-line; via ENEM; via Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA); via Prova Agendada Digital; e via Retorne ao Curso. Os interessados ainda concorrerão a bolsa de estudos que podem chegar a até 100% de desconto durante todo o curso, como no caso do Ingresso Via Enem.

Dentre os diversos cursos oferecidos pela Cruzeiro do Sul Virtual, destacam-se: Administração Pública; Ciências Econômicas; Design de Moda; Engenharia Mecatrônica; Física –Bacharelado; Gerontologia; Gestão de Cooperativas; Gestão de Turismo; Matemática – Bacharelado; Radiologia; Relações Internacionais e Segurança no Trânsito.

A Cruzeiro do Sul Virtual oferece mais de 120 cursos de ensino a distância, entre graduação, pós-graduação, cursos técnicos, curso de idiomas e cursos livres. Os alunos contam com um tutor on-line disponível de segunda a sábado e também com as mais modernas plataformas de estudos do Brasil. Além das aulas on-line, é possível aproveitar um dentre os mais de 1.000 polos espalhados pelo país, os quais dispõem de profissionais altamente capacitados e infraestrutura para atender as necessidades dos estudantes. Confira aqui a lista completa dos polos: https://www.cruzeirodosulvirtual.com.br/nossos-polos/

Os cursos a distância da Cruzeiro do Sul Virtual contam com as certificações das instituições: Universidade Cruzeiro do Sul, Unicid, Unipê, Unifran, FSG, Braz Cubas e Universidade Positivo.

Para consultar e conhecer todas as opções de cursos de graduação a distância oferecidas e conferir o regulamento completo, acesse para mais informações: Cursos de Graduação EAD.

Está chegando! Fepro On da Cruzeiro do Sul Virtual

Para os interessados em concorrer a bolsas de 100% em cursos, e conhecer mais detalhes da Cruzeiro do Sul Virtual, instituição que integra a Cruzeiro do Sul Educacional, será realizado nos dias 06 e 07 de outubro, de forma remota devido ao cenário de pandemia, a 1ª edição da Feira de Profissões, Fepro On. A ação tem por objetivo auxiliar os participantes no processo de decisão sobre qual carreira pretendem seguir, contextualizar um pouco como funciona a vida universitária e mostrar a realidade do mercado de trabalho.

De forma virtual, a primeira edição da Fepro On disponibilizará conteúdos para estudantes de todo o Brasil, como um teste vocacional para quem ainda não sabe qual graduação cursar, atividades culturais, palestras com profissionais e empresas renomadas do mercado, e tour virtual pelas instituições. O visitante também poderá explorar todas as opções de cursos, pois este será um espaço para experimentar e vivenciar possibilidades.

Para conferir todas as informações e fazer a inscrição, basta acessar o site da Fepro On: https://fepro.cruzeirodosulvirtual.com.br/