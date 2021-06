Campanha do CNA arrecada alimentos e tem material didático grátis

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna vacinou um total de 2.249 pessoas na quarta-feira, 16, primeiro dia da imunização contra a Covid-19 do público de 50 a 59 anos de idade. Do total, 2.135 pessoas vacinadas são desse público. De acordo com a pasta, foi o maior número de imunizados em um só dia em Jaguariúna desde o início da campanha contra a Covid-19.

Com isso, até esta quarta-feira, Jaguariúna já aplicou 23.746 doses de vacina contra o coronavírus, sendo 17.394 com a primeira dose (30% da população) e 6.352 (11% da população) com a segunda dose. Cerca de 39% do total do público-alvo da campanha de imunização – pessoas acima de 18 anos de idade – já receberam a primeira dose da vacina em Jaguariúna, enquanto 14,2% receberam as duas doses.

“Hoje foi o dia de renovar a esperança. Que todos possam ter essa oportunidade. Meus sinceros agradecimentos, minha admiração, aos nossos verdadeiros heróis, esses guerreiros incansáveis, profissionais da Saúde”, comemora João Batista Ferreira.

“Não deixem de tomar a vacina. Sou muito grata a Deus por este momento tão esperado. Obrigada a todos que estão trabalhando direta e indiretamente para que a população de Jaguariúna seja vacinada”, comenta Elizabete Barros.

A vacinação para este público continua nesta sexta-feira, 18, das 9h às 19h, no Parque Santa Maria, localizado na Rua José Alves Guedes, 1.003, no Jardim Sonia. Para facilitar o atendimento, a pessoa deve fazer o pré-cadastro no site da Prefeitura (jaguariuna.sp.gov.br) no link “Cidadão” e apresentar documento com foto, comprovante de residência e o Cartão Cidadão.

O pré-cadastro no site Vacina Já (https://vacinaja.sp.gov.br/) também é recomendado para todos os públicos incluídos no calendário de imunização e economiza até 90% no tempo de atendimento nos postos. O preenchimento antecipado não é obrigatório, mas facilita o trabalho dos profissionais de saúde e também reduz as chances de aglomeração nos pontos de aplicação das vacinas.

Foto: Ivair Oliveira