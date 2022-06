Biblioteca Municipal de Holambra divulga próximas sessões de cinema de junho

A Biblioteca José Maria Homem de Montes irá receber mais três sessões gratuitas de cinema ao longo do mês de junho. Elas ocorrem sempre às 19h por meio do Pontos MIS, um programa do Museu da Imagem e do Som, instituição vinculada à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Serão disponibilizados 30 assentos por exibição. Recomenda-se, se possível, agendamento antecipado, disponível por meio do telefone (19) 3802-4423 ou presencialmente.

No dia 14 será exibido “Abril despedaçado”, com o ator Rodrigo Santoro. O longa conta a história de Tonho que, angustiado pela perspectiva de morte e instigado pelo seu irmão menor, Pacu, começa a questionar a lógica da violência e da tradição de uma luta ancestral entre famílias por posse de terra. Neste momento, dois artistas de um pequeno circo itinerante cruzam o seu caminho. A classificação indicativa é 12 anos.

Na semana seguinte, dia 21 de junho, entra em cena a animação “Doug”, um jovem tímido, porém cheio de imaginação, que mora na cidade fictícia de Bluffington. Ao lado de seu cachorro de estimação, Costelinha, e de seu melhor amigo, Skeeter Valentine, ele tenta não parecer um perdedor no colégio ao mesmo tempo em que vive uma paixão platônica pela alegre Patti Maionese. Opção livre, para toda a família.

Para fechar as exibições do mês, no dia 28 de junho será vez de um longa brasileiro de muito sucesso: “Cidade de Deus”, a história de Buscapé, um jovem que vive em um dos locais mais violentos do Rio de Janeiro. Amedrontado com a possibilidade de se tornar um bandido, ele acaba sendo salvo por seu talento como fotógrafo. Por meio de seu olhar atrás da câmera, analisa a vida no local em que mora. A classificação indicativa é 16 anos.

“São opções que agradam diversos públicos. Todas elas de muita qualidade. Vale a pena conferir”, disse a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti. “A reserva dos lugares é recomendada para que todos possam se acomodar com conforto e segurança”.

A Biblioteca Municipal José Maria Homem de Montes fica na Rua Solidagos, 42, no bairro Morada das Flores.