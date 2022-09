Tenda Atacado inicia contratações em Amparo

Musicista foi aprovada para concluir o bacharelado no Conservatório “Giacomo Puccini”, em Gallarate; jovem atuou como flautista da Orquestra Circuito das Águas e foi professora no projeto de musicalização infantil desenvolvido pela Orquestra Jovem Circuito das Águas (OJOCA)

Com seu nome na história dos projetos desenvolvidos pelas orquestras OCA e OJOCA, em Amparo, a flautista Vivian Schionato, 20 anos, embarca no dia 21 de setembro para a Itália. A musicista foi aprovada para concluir o bacharelado em flauta no Conservatório “Giacomo Puccini”. As aulas começam em novembro na cidade de Gallarate, na Lombardia, a aproximadamente 37km de Milão. O curso tem duração de três anos.

Vivian fez parte do corpo de músicos da Orquestra Circuito das Águas (OCA) entre 2016 e 2018. Já em 2020 atuou como professora no curso de musicalização infantil do projeto Orquestra Jovem Circuito das Águas (OJOCA), que prossegue em andamento em Amparo, no interior paulista.

Diante da oportunidade de tornar realidade o antigo sonho de estudar na Europa, a jovem enfatiza que a vivência nas orquestras de sua cidade natal, Amparo, foi fundamental para a decisão de apostar na carreira profissional de musicista.

“Foi lá [OCA e OJOCA] que descobri que realmente gostava de tocar em orquestra, que se eu conseguisse fazer isso da vida, seria muito legal. Quando eu tinha 15 anos, os músicos, que eram meus amigos, me disseram para fazer a prova da Escola Municipal de São Paulo, que até então eu desconhecia sua existência. Eu passei. Foi o momento que decidi que era isso que eu iria fazer na minha vida”, diz Vivian.

O diretor artístico e pedagógico da Orquestra Jovem Circuito das Águas (OJOCA), Joel Brandão, ressalta que a aprovação de Vivian para terminar o bacharelado na Itália é um feito para se comemorar. “A Vivian foi uma professora, amiga e musicista muito importante para o nosso projeto, que agora está expandindo horizontes muito importantes para o cenário musical da região”, comenta.

O convívio de Vivian Schionato com instrumentos e a música começou aos 8 anos de idade, quando passou a frequentar o projeto gratuito “Ciranda Criança” na escola onde estudava. Depois disso, aos 10 anos, iniciou os estudos de flauta transversal na Banda Marcial de Amparo (Bamma). Passou pelo Conservatório Integrado da cidade até chegar à Orquestra Circuito das Águas (OCA).

Aos 16 anos, Vivian Schionato foi aprovada para estudar na Escola Municipal de Música de São Paulo (EMMSP), uma das mais conceituadas da América Latina. Já na capital paulista, a flautista fez parte da Orquestra Sinfônica Jovem Municipal e do Coro Jovem, com quem se apresentou no Theatro Municipal de São Paulo.

Vivian participou também de concursos, festivais e masterclasses. Foi destaque no concurso da Orquestra Jovem do Bixiga ao terminar em primeiro lugar. Antes de embarcar para Itália, Vivian continua com os estudos na Escola Municipal de Música de São Paulo e faz bacharelado em flauta transversal na Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Desde sua aprovação para cursar o Conservatório “Giacomo Puccini”, Vivian Schionato tem travado uma batalha para obter recursos para viagem, pagamento da taxa anual do conservatório, matrícula, estadia e sobrevivência na Itália até encontrar uma vaga no mercado de trabalho.

A flautista organizou uma “vaquinha” online pelo site www.vakinha.com.br, onde já conseguiu pouco mais de R$ 8 mil. Além disso, tem recebido ajuda via PIX (chave [email protected]), promovido rifas e apresentações. Ela ainda conta com a solidariedade de amigos. O objetivo é reunir ao menos R$ 32 mil até chegar à Europa.

“O processo para que eu chegasse até aqui não foi nada fácil. Me exigiu muito sacrifício e da minha família também em todos os momentos. Busco todas alternativas possíveis para prosseguir com meus sonhos e estudos, agora na Itália. As despesas são muitas e, infelizmente, não tenho condição de arcar com tudo isso até encontrar um trabalho lá”, diz Vivian.

A flautista ainda reconhece que, além do dinheiro, outros desafios surgirão pelo caminho. “Serão muitos. Outro idioma, outra cultura. Mas tudo isso é também aprendizado, para ser uma pessoa melhor e consequentemente uma musicista melhor. A expectativa é de muito estudo e de crescimento musical”.

Mesmo com as adversidades, a flautista faz planos para depois que concluir o bacharelado. “A vida do músico não se resume ao bacharelado. Então, a minha intenção é fazer mestrado em algum conservatório de grande relevância na Europa, que normalmente formam músicos para conceituadas orquestras. Depois, volto para o Brasil para atuar na área e ensinar um pouco do que aprendi do que ainda vou aprender”, conclui.

A Orquestra Jovem Circuito das Águas (OJOCA) surgiu a partir da ideia de ex-integrantes da Orquestra Circuito das Águas (OCA). Desde 2019, oferece o ensino gratuito de violino, viola de arco e violoncelo para crianças, jovens e adultos de Amparo e região, com aulas coletivas de instrumento e teoria musical. Em quatro anos de atividades atendeu ao menos 150 alunos.

Com incentivo do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a orquestra passou a partir deste ano a desenvolver, em parceria com a ASA (Ação Social de Amparo), aulas de musicalização infantil para crianças assistidas pela entidade.

