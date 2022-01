Teleférico de Pedreira deve ser reinaugurado esse ano

Além dessa reforma, o Complexo Turístico do Morro do Cristo ganhará diversas novas atrações turísticas para os visitantes da cidade

Após quase 20 anos desativados, a revitalização do teleférico e também das outras atrações turísticas do Morro do Cristo na cidade de Pedreira entrou na fase dos procedimentos finais para sua reinauguração. Todos os recursos para essas reformas foram levantados através da parceria do governo do município com o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, a DADETUR. Para a reestruturação completa do complexo foram gastos aproximadamente R$1,5 milhão.

A elaboração de todo o diagnóstico e a formação de uma equipe multidisciplinar, com profissionais de diversas áreas para desenvolver um plano funcional, sustentável, seguro e com viabilidade de execução da proposta, foi desenvolvido pelo Grupo Eco & Eco, empresa brasileira pioneira no desenvolvimento de obras em áreas ambientais.

“Foi um grande desafio fazer esse projeto, todos os equipamentos são antigos e estavam parados há muito tempo. Foi realizada uma série de modernizações para tornar a atração mais eficiente e segura para os turistas, além da manutenção para que o sistema permaneça em ótima performance por um longo tempo”, disse Wilson Miguel, gestor de Projetos de Inovação no Grupo Eco & Eco.

As etapas realizadas envolveram o processo de desmontagem do sistema antigo, análise e execução de restauração e substituição das peças, mudança no sistema de motores e comandos, mudança do sistema de alimentação, remontagem, implantação de automação e diversos testes para verificar o funcionamento da atração. Para que o teleférico ficasse totalmente seguro, foram necessários a troca de mais de 570 metros de cabos de aço que içam as cadeiras, além disso foi feita a reforma completa das torres de sustentação.

O projeto nasceu de uma parceria da Prefeitura de Pedreira, que visava a revitalização completa do Complexo Turístico do Morro do Cristo, com o Governo do Estado, por meio do Município de Interesse Turístico (MIT) e planeja a instalação de diversas atrações turísticas para movimentar a cidade. Wilson Miguel conta que a obra pode atingir milhares de pessoas que passam pela cidade todos os finais de semana.

“Pedreira recebe em torno de 20 mil turistas por fim de semana, por ano o número passa de 1 milhão de visitantes. Se o teleférico atrair 10% dessas pessoas, terá em média 100 mil pessoas transitando pela atração. Essa obra é fundamental para gerar mais recursos para o município”, diz o gestor.

Além do teleférico, o convênio está garantindo a reforma de toda a praça que recebe a atração, como a construção de sanitários, lanchonete, paisagismo, playground, implantação de relógio de flores e de um deque sombreado por um pergolado no entorno da lanchonete.

As obras estão quase 100% concluídas, faltam apenas algumas ações para a finalização completa como o ajuste das redes de energia. Após esse passo, será lançado o edital de concessão da operação para a iniciativa privada. O teleférico poderá receber até 250 pessoas por hora. O preço dos ingressos e a data de inauguração oficial serão definidos depois de todas essas etapas serem concluídas.