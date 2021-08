SP recebe mais 2 milhões de doses da Vacina do Butantan prontas para aplicação

Confira quais eventos foram liberados, as normas de segurança e punição caso haja alguma infração

O governo do Estado de São Paulo anunciou a liberação de alguns eventos sem limite de público a partir do dia 17 de agosto. Convenções, feiras corporativas, congressos, formaturas, casamentos, jantares e festas de debutantes estão liberados desde que sigam as normas de segurança: uso de álcool em gel, máscara e distanciamento de um metro. Eventos que geram aglomerações, nos quais não há como essas medidas serem tomadas, caso de shows de médio e grande porte, festas em casas noturnas e competições com público, continuam proibidos.



Houve flexibilização devido à queda de ocupações de pacientes de Covid-19 nos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e também por causa da diminuição das internações por coronavírus. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, em um mês, o número total de hospitalizações caiu 35,9%. Esse é o menor número de internações desde 28 de fevereiro de 2021, quando o estado registrou 15.740 pessoas hospitalizadas pela Covid-19.



A inspeção será realizada pela Polícia Civil, Polícia Militar, Vigilância Sanitária estadual e por meio de parcerias com o Procon. Quem não cumprir as normas de respeito à capacidade máxima do espaço, ou permitir aglomerações poderá ser multado.



Antes do dia 17 de agosto, o Estado de São Paulo realiza 10 “eventos-teste” para definir protocolos e planejamento seguro de retomada no segundo semestre. Esses eventos definidos acontecerão em ambiente controlado, com testagem e distanciamento.



O governo de São Paulo não falou em seu planejamento dos eventos-teste sobre distribuição de máscaras, ou realização de testes RT-PCR, e sim de testes rápidos. Porém, alguns, como a corrida Volta SP 10k, colocam como opção a apresentação do teste negativo do tipo PCR para covid-19 realizado até 48 horas antes do evento. A opção do teste PCR traz uma segurança maior já que ele é o teste considerado “padrão ouro”, segundo a Organização Mundial da Saúde.

