Rodovia dos Bandeirantes é bloqueada neste sábado, 12

A Prefeitura de Monte Alegre do Sul, por meio do Departamento de Cultura, Esportes e Turismo, está preparando um centro de lazer com diversas atividades à população. No espaço, o montealegrense poderá praticar karatê, judô, ginástica artística e esportes da mente. Ainda terá uma piscina aquecida para aulas de natação e hidroginástica.

Mesmo durante a pandemia, a equipe tem trabalhado para, à medida que a reabertura for possível, a população tenha mais atividades à sua disposição. Por isso, um campo de futebol society infantil e mesas multijogos, com xadrez, damas, dominó e jogos de tabuleiro; mesas oficiais para tênis de mesa; mesa de pebolim; mesa de futebol de botão oficial e pula-pula foram adquiridos pelo departamento. No local ainda será disponibilizado sinal de wi-fi gratuito durante o horário de funcionamento.

E para preservar a memória esportiva de Monte Alegre do Sul, foi criado um espaço especial para apresentar os troféus e um painel de fotos com os principais eventos e conquistas esportivas do município, no qual passado e presente estão representados.

Essas atividades serão abertas à população conforme a evolução da situação epidemiológica, seguindo o Plano São Paulo, ainda respeitando regras de prevenção e distanciamento social, para evitar a proliferação da Covid-19.