Primeiro rei da história do Rodeio de Jaguariúna, jovem promete churrasco para quem o ajudou a se eleger: ‘A casa está aberta’

Antonio Diniz chamou a atenção desde o vídeo de inscrição, quando apareceu com uma galinha de estimação nas mãos

Antonio Diniz, de 20 anos, esbanja para qualquer pessoa o bom humor, carisma e simpatia que levaram ele ao título de rei do Rodeio de Jaguariúna, o primeiro da história do evento. Estudante de Direito, o jovem prova ser dono da “simplicidade sertaneja” que os jurados tanto buscaram, desde o vídeo de inscrição, quando apareceu com uma galinha de estimação, até a revelação do que pretende fazer com o prêmio de R$ 3 mil: um grande churrasco para agradecer quem o elegeu.

“Quem votou em mim, está com a consciência limpa que me ajudou nisso, a casa está aberta. Foi uma emoção muito boa vencer, começamos a pular, foi uma loucura ”, disse.

A segunda fase e a final do concurso foram disputadas por meio de enquetes no G1. Na decisão, com outros quatro finalistas, Diniz venceu com 41,99% dos votos. Agora, ele se prepara para honrar o título de primeiro rei do rodeio durante os quatro dias de evento, que começa nesta sexta-feira, 26, no complexo da Red Eventos.

Natural de Aparecida (SP), onde mora em um sítio na zona rural, o jovem carrega o amor ao campo e a história de uma família que sempre viveu no universo country. Tanto que a estrela de penas que fez companhia a ele no vídeo de inscrição tem até nome. “A gente cria aqui em casa, ela chama Filó Diniz, carrega o sobrenome da família. É querida, mansinha, mansinha”, conta. Relembre o vídeo.

A alegria da conquista ainda ecoa na voz do garoto, que se inscreveu sem a pretensão de avançar na competição. “Eu estava com uma amiga em casa e a gente gravou sem pretensão alguma. Imaginei o tanto de candidato que ia ter e eu sendo do Vale do Paraíba ainda, não ia ter chance. Eu sou um cara bobo, brinco bastante. Minha mãe, às vezes, fica até brava comigo”, revela.

Devoto da Padroeira

O novo rei não nega as origens de onde mora. Devoto de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e de todos os peões de rodeio, o estudante vai levar a imagem da santa em todos os dias de evento e, durante o concurso, recebeu o apoio de uma página no Facebook que divulga curiosidades e acontecimentos da Basílica.

“Pra mim significa muito trazer essa faixa para Aparecida porque a Nossa Senhora é a padroeira dos peões, dos rodeios. Romeiros de tudo quanto é canto de Brasil me ligaram, mandaram mensagem que tinham votado. Foi uma doideira. Teve um alcance incrível. Eu nem vou conseguir responder a todos os comentários”, comenta.

Depois de se inscrever para a competição, demorou algumas horas para que o jovem soubesse era, de fato, um dos escolhidos para seguir à segunda fase. Ele pensou que tinha passado no concurso de escrevente para o Tribunal de Justiça (TJ-SP), o que veio a acontecer dias depois.

“Quando me mandaram a mensagem, coincidiu de ser no mesmo dia que eu tinha prestado um concurso público, então achei que fosse do TJ. Na hora que eu vi direito o conteúdo, nem acreditei. Aí, mudou tudo. Ficou sério o negócio”, conta o estudante, que cursa o terceiro ano de Direito.

Simplicidade sertaneja

O campeão do concurso preencheu quase todos os requisitos que o júri buscava, já que Maria Paula Maia e Amália Barros chegaram a afirmar que buscavam a simplicidade sertaneja nos candidatos. Já a destreza com Filó chamou a atenção de mais um jurado, Caio Afiune, ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) 21.

“Eu conheço muita gente da área que não pega uma galinha, segura firme. Ele foi esperto. Falou do jeitão dele, sem lero lero, sem procurar estúdio, cenário, edição de vídeo. Gostei dele”, explica o jurado, antes da segunda fase começar.

Trinca do reinado

Em segundo lugar no concurso de rei do rodeio de Jaguariúna ficou Erick Gustavo, que foi eleito príncipe da festa com 21,35%. Já Júlio César Marconato teve 14,55%, ficou na terceira colocação e recebeu o título de mister. No total, a enquete final teve 89.976 votos. Os outros dois candidatos que disputaram o título de rei foram Marcos Roberto e Diego Corrêa, que tiveram 12,17% e 9,94% dos votos, respectivamente.

As inscrições foram feitas pelo WhatsApp da EPTV, afiliada da TV Globo. Os selecionados para a segunda fase foram escolhidos por cinco influenciadores e divulgados no dia 4 de novembro.

Na segunda fase, as eliminatórias aconteceram entre os dias 13 e 17 de novembro. No total, somando as cinco enquetes classificatórias do concurso de rei e as cinco de rainha, foram 815,6 mil votos.