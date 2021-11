Prefeitura inaugura complexo de campos de futebol Society no Serra Dourada

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, inaugurou na manhã deste sábado, 20, o complexo de campos de futebol society “Lúcio Vicentin”, no Parque Serra Dourada, que já está aberto para uso da população. O evento contou com uma programação especial com diversas atividades recreativas e esportivas, totalmente gratuitas e voltadas às famílias, como vôlei, futsal e basquete, escolinhas de futebol masculino e feminino, além de dança e zumba e brinquedos e atividades para as crianças.

Uma partida de futebol entre membros da Prefeitura e da Câmara Municipal de Jaguariúna também foi realizada, com a participação do prefeito Gustavo Reis e dos vereadores Walter Tozzi, Ton Proêncio, Rodriguinho, Cristiano Cecon, Romilson Silva, Silvio Menezes e Francisco Campos, além do presidente do Legislativo, Afonso Lopes da Silva, e do também vereador Willian Morrinho, que prestigiaram o evento.

O presidente da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Jaguariúna, João Rodrigues dos Santos, também participou da partida, jogando na equipe da Prefeitura, que venceu por 10 a 5.

“É motivo de muita satisfação entregar mais esse equipamento esportivo para os moradores de Jaguariúna. É lindo ver o Parque Serra Dourada cheio de vida. Parabéns ao secretário de juventude, Esportes e Lazer, Rafael Blanco, pela realização e viabilização dessa ideia. Da mesma forma, agradeço todos os vereadores que participaram deste momento”, disse o prefeito Gustavo Reis.

O complexo conta com três novos campos de society, de 18m x 40m, com gramado natural, construídos com recursos da Prefeitura. Os nomes dos campos também fazem homenagem a três personalidades do mundo do futebol em Jaguariúna: Campo 1 – “Laurindo de Campos (Baiano)”; Campo 2 – Amauri Rodrigues e Campo 3 – Eurípedes Rufino da Silva (Sudaco).