Prefeitura de Jaguariúna aumenta bolsas de estagiários em mais de 80%

Jaguariúna começou o ano de 2022 da mesma forma que encerrou 2021: gerando novos postos formais de trabalho. Segundo o Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, a cidade registrou em janeiro um saldo positivo de 25 vagas. Foram no total 1.208 admissões e 1.183 demissões.

O destaque no primeiro mês deste ano foi a indústria. Em todo o ano de 2021, Jaguariúna criou cerca de 3,3 mil novas vagas de emprego, número que repôs os 615 postos fechados no acumulado de janeiro a dezembro de 2020, primeiro ano da pandemia de coronavírus, que obrigou os municípios a adotarem medidas de restrição nas atividades econômicas.

O recorde na criação de vagas foi registrado em novembro do ano passado, com 856 novos postos de trabalho.

Jaguariúna conta com uma lei municipal, aprovada em 2019, que garante 50% dos novos postos de trabalho a moradores da cidade. A medida integra uma consistente política de incentivo fiscal do município, que visa atrair novos investimentos empresariais.