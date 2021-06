Prefeitura de Holambra retoma barreiras sanitárias no final de semana

De acordo com dados divulgados pelo Departamento Municipal de Saúde, Holambra contabilizou nesta quinta-feira, 24, 5.959 pessoas já imunizadas com a 1ª dose da vacina contra a Covid-19. Isso equivale a 39,02% da população estimada do município.

Apenas na quarta e quinta-feira, 23 e 24, foram aplicadas 825 doses, destinadas a pessoas a partir de 43 anos. A imunização segue em Holambra nesta sexta-feira, 25 de junho, atendendo a mesma faixa etária, apenas para aqueles que realizaram o agendamento prévio.

A cidade aguarda a chegada de novos lotes da vacina para reabrir o agendamento. Até o momento já foram aplicadas 8.363 doses da vacina. Profissionais da saúde, idosos em instituições de longa permanência, profissionais da educação, pessoas com comorbidades, idosos com mais de 60 anos, gestantes, puérperas e população em geral já foram beneficiados.

A pasta de Saúde divulgou ainda nesta quinta-feira balanço semanal que apontou 39 novos casos de Covid-19 na última semana, totalizando 1.721 confirmados desde o início da pandemia. Oito pessoas estão em internação hospitalar e 38 em isolamento domiciliar. O número de pessoas consideradas curadas é de 1.664. Até o momento foram registrados 11 óbitos. O Imigrantes segue com a maior incidência (492), seguido pelo Centro, com 151, Groot, com 141, e Fundão, com 132.

“Continuamos trabalhando em três frentes distintas: orientando preventivamente as pessoas sobre os cuidados sanitários, testando e tratando casos confirmados e vacinando a população de acordo com a disponibilidade de doses. Nossas equipes se dedicam diariamente a planejar e elaborar essas ações. E a população pode nos ajudar adotando em sua rotina os cuidados sanitários de prevenção, como lavar regularmente as mãos, utilizar máscara e álcool em gel e evitar aglomerações”, explica o diretor da pasta, Valmir Marcelo Iglecias.