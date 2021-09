Prefeitura de Amparo abre cadastro para grafiteiros que queiram pintar sua arte nas pistas de skate e bike

A Secretaria Municipal de Esportes, Recreação, Lazer e Eventos abriu o período de cadastramento para grafiteiros profissionais interessados em grafitar as pistas de skate e bicicleta em Amparo. Os interessados devem apresentar projetos para grafitar as duas Pistas de Skate e Bike na cidade de Amparo, sendo a primeira localizada no Jardim Modelo e a segunda na Avenida Doutor Carlos Burgos, a marginal. A arte urbana deverá ter o tema “esporte”.

O artista deve apresentar seu projeto e um breve histórico de trabalhos realizados, com fotos, além do orçamento de todo o material que será utilizado para a execução. Para o cadastramento do projeto é necessário o preenchimento de uma ficha de inscrição disponível neste link https://ecrie.com.br/…/arquivo/a_47_0_1_02092021140647.pdf

Os interessados devem entregar as propostas na Secretaria Municipal de Esportes, Recreação, Lazer e Eventos localizada no Paço Municipal em envelope lacrado até o dia 20 de setembro. Em caso de dúvidas, ligue no telefone (19) 3817-9292.