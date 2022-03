Poupatempo alerta sobre prazo para regularização do título de eleitor

Oportunidade única para formação completa chancelada pela JA Brasil e IBM – grandes empresas de tecnologia

Estão abertas, até o dia 31 de março, as vagas para o “Elas Na Tech”, curso inédito de tecnologia exclusivamente para mulheres. De abril a agosto de 2022, mulheres de todo o País receberão a melhor formação de desenvolvimento web para impulsionar a carreira com aulas de 4 horas por semana. A oportunidade é oferecida pela Renovias e Instituto CCR, em parceria com a Junior Achievement Brasil e a IBM.

O programa apresentará uma linguagem simples, ágil e livre de termos que inibam o aprendizado das participantes. O curso contará com conteúdo técnico de desenvolvimento e programação digital onde todas poderão desenvolver habilidades técnicas e socioemocionais para se posicionar no mercado de trabalho.

O “Elas Na Tech” será chancelado e realizado com a metodologia da JA Brasil com o apoio da IBM, duas grandes empresas mundiais quando o assunto é tecnologia. O curso é gratuito, 100% online e aberto a todas as mulheres do Brasil. Além das aulas semanais, serão oferecidos aulões ao vivo e todas as alunas do projeto poderão realizar mentorias com colaboradores do Grupo CCR.

Essa oportunidade tem como finalidade ajudar a ampliar a participação das mulheres no mercado tech e conciliar diversidade e inclusão ao universo da tecnologia, tudo isso convergindo para o propósito de geração de renda das mulheres.

INSCRIÇÕES E DETALHES

O curso “Elas Na Tech” está aberto para mulheres com mais de 18 anos. Fora isso, não impõe nenhum critério específico, além da vontade de aprender. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pela página oficial do projeto: jabrasil.org.br/institutoccr-elasnatech/