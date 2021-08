Pescaria para idosos volta a acontecer no Parque dos Lagos

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, começa a vacinar os adolescentes com idade entre 15 e 17 anos sem comorbidades nesta segunda-feira, 30. A imunização de adolescentes com comorbidades e deficiências a partir dos 12 anos, além de gestantes ou puérperas nessa faixa etária, também será feita. A vacinação é realizada no Parque Santa Maria, das 15h às 19h.

Segundo a Secretaria de Saúde de Jaguariúna, o adolescente deve estar acompanhado por um responsável adulto que fará a autorização verbal para a vacinação ou então deverá levar o Termo de Assentimento preenchido e assinado pelo responsável. Para acessar o termo, clique neste link: https://is.gd/8V4skC.

Para se vacinar, é necessário levar um documento com foto, Cartão Cidadão, comprovante de endereço no nome do adolescente ou do responsável, cartão de pré-natal para as gestantes e comprovante da comorbidade, que pode ser receituário ou relatório médico ou ainda resultados de exames.

Já a vacinação da primeira dose para a população geral maior de 18 anos continua suspensa até o recebimento de novas doses pelo município.

Foto: Ivair Oliveira