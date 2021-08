Parque Ecológico contará com espaço Kids e Academia ao Ar Livre em Amparo

O Consórcio Intermunicipal de Saúde (Cismetro) na Região Metropolitana de Campinas (RMC) prorrogou até sexta-feira, 20, as inscrições do Processo Seletivo com vagas para a área da Saúde, em Amparo. Elas podem ser feitas clicando aqui.

Há vagas para Ensino Médio, Técnico e Superior. De acordo com o edital, para a cidade de Amparo, há vagas para, Auxiliar de Consultório Odontológico, com salário de R$1.519; Cirurgião Dentista, com salário de R$8.004; Enfermeiros, com salário de R$4.065; Fonoaudiólogo, com salário de R$4.320; Motorista de Ambulância, com salário de R$1.657; Psicólogo, com salário de R$4.320 e Técnico de Enfermagem, com salário de R$2.209.