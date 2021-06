Parceria da Prefeitura de Jaguariúna com supermercado viabiliza revitalização e instalação de abrigos de ônibus

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, está realizando a revitalização e instalação de novos abrigos em pontos de ônibus na cidade. A obra será sem custo para a Administração, pois é realizada por meio de uma contrapartida do Supermercados Antonelli, que está instalando uma filial na região central da cidade.

Segundo o secretário de Mobilidade Urbana de Jaguariúna, Josino José da Silva, no total, serão revitalizados 16 abrigos e instalados outros quatro novos equipamentos em pontos de ônibus na cidade. “A obra de revitalização inclui troca de telhado, troca de bancos, colocação de lixeiras, pintura e layout para informação da localização do ponto”, explica. “Também serão instalados cinco novos abrigos em pontos de ônibus, sem custos para a prefeitura.”

Serão revitalizados os abrigos nos seguintes pontos de ônibus:

Rua Maria Angela, no Berlim;

Av. Pref. Laércio José Gothardo, próximo à Sorveteria Abrolhos;

Av. Pref. Laércio José Gothardo, próximo à Base da Polícia Municipal;

Rua Eduardo Tozzi, no Planalto;

Ponto da UPA, na rotatória da Av. Antonio Pinto Catão;

Av. Antonio Pinto Catão, em frente ao Banco Itaú;

Rua Maranhão, próximo à Ponte do Rio Camanducaia;

Parque Serra Dourada, no Nassif;

Av. Vicenzo Granghelli, no Nassif;

Av. Antonio Pinto Catão, em frente à Buriti Móveis, no Nassif;

Estrada do Bairro Tanquinho, em frente à UBS Lauro Zóia;

Av. Pacífico Moneda, próximo ao Condomínio Quinta do Conde;

Rua Luis Astini, no Colina do Castelo;

Rua Cel. Amâncio Bueno, no Centro;

Rua Maranhão, no Capotuna

e Rua Santo Marmirolli, próximo ao mercado, no Cruzeiro do Sul.

Já os novos abrigos serão instalados nos seguintes locais:

Rua Marion, 95, no Santo Antonio do Jardim;

Rua Cel. Amâncio Bueno, em frente à Igreja, no Centro;

Av. Vicenzo Granghelli, em frente à Jaguar Plásticos

Rua Antonio Testa, no Bom Jardim.

De acordo com o secretário Josino, no ano passado, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Jaguariúna revitalizou seis abrigos e instalou 16 novos equipamentos em toda a cidade.