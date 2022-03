Otávio Augusto & Gabriel gravam o primeiro DVD no dia 06 de abril em Jaguariúna

Tomaram posse nesta segunda-feira, 21, os integrantes do Conselho Municipal do Idoso de Jaguariúna, em cerimônia realizada no Paço Municipal, que contou com as presenças do prefeito Gustavo Reis, da vice-prefeita e secretária municipal de Meio Ambiente, Rita Bergamasco, e da Secretária de Assistência Social, Andréa Dias Lizun.

O Conselho, criado pela Lei Municipal nº 2.202, de 21 de fevereiro de 2014, é composto por 12 titulares e seus respectivos suplentes, com mandato de dois anos, de 2022 a 2024, sendo os representados paritariamente entre Poder Público e Sociedade Civil Organizada (Confira a relação completa das integrantes abaixo).

O Conselho tem como finalidade a representação dos idosos e a interlocução junto à comunidade e aos poderes públicos na busca de soluções compartilhadas. “Quero cumprimentar a todos do conselho, temos muitos desafios pela frente, até por conta da pandemia de Covid. Mas tenham certeza que vocês podem contar com todo o apoio da secretaria, estaremos sempre de portas abertas para vocês”, disse a secretária de Assistência Social, Andréa Dias Lizun.

“Também quero cumprimentar a todos, eu sei que é um desafio muito grande trabalhar com a terceira díade. A política do idoso é uma política que é vista com muito carinho pelo município. Tenho certeza que esse ”, afirmou a vice-prefeita Rita Bergamasco.

Primeira Reunião

A primeira reunião do novo conselho foi marcada para o dia 30 de março, às 9h, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, na Rua Júlia Bueno, 191, no Centro. Os telefones para contato são: (19) 3837-3311 e 3867-3935 e o e-mail é [email protected]

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO

CONSELHEIROS TITULARES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA:

Ana Letícia Albani Franco – CENTRO DE CONVIVÊNCIA RAÍZES DA VIDA

Elaine Valias Sodre Pereira – FACULDADE DE JAGUARIÚNA – FAJ

Paulo César Lucindo de Abreu – OAB JAGUARIÚNA

Márcio Donizete Valério – ASS. SANTA MARIA DE SAÚDE DE JAGUARIÚNA

Robson Nunes – ROTARY CLUB DE JAGAURIÚNA

Semíramis Sandra Costa Cruz – MOVIMENTO VIDA ASCENDENTE DE JAGUARIÚNA

CONSELHEIROS SUPLENTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA:

Diva Sebastiana Bertolla Pereira – CENTRO DE CONVIVÊNCIA RAÍZES DA VIDA

Vanessa Cristina Cabrelon Jusevicius – FACULDADE DE JAGUARIÚNA – FAJ

Andressa Almeida – OAB JAGUARIÚNA

Luciana Meirelles – ASS. SANTA MARIA DE SAÚDE DE JAGUARIÚNA

Paulo Roberto Teixeira – ROTARY CLUB DE JAGUARIÚNA

Maura Claudino – MOVIMENTO VIDA ASCENDENTE DE JAGUARIÚNA

CONSELHEIROS TITULARES DO PODER PÚBLICO:

João Lúcio Rodrigues Alves – SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E LAZER

Maurício Pereira Alves – SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Leidiane Fátima de Moraes – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sílvia Angélica Dias Fernandes – SECRETARIA DE SAÚDE

Valdir Antonio Parisi – SECRETARIA DE GOVERNO

Antonio Maurício Hossri – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONSELHEIROS SUPLENTES DO PODER PÚBLICO:

Cesar Levi Granzotti Vieira – SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E LAZER

João Paulo da Silva – SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Rita de Cássia Alduino Zapella – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Andreia de Oliveira Mellilo – SECRETARIA DE SAÚDE

Adriana Testa Teixeira Pires – SECRETARIA DE GOVERNO

Rosali Aparecida Mussato da Silva – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO