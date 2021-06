Oficina para construção de abafadores de fogo é realizada na Prefeitura de Amparo

As Olimpíadas de Tóquio têm início em 23 de julho. Com o ciclo olímpico aberto, os especiais sobre as modalidades, destaques e novidades da competição acabam sendo destaque na mídia nacional.

Uma das novidades desta edição é o BMX, modalidade que se tornou olímpica nesta edição. Amparo, que possui a maior referência nacional da modalidade, o vice campeão do X-Games, a Copa do Mundo, Diogo Canina e jovens talentos da modalidade serão pauta no especial da TV Globo e EPTV Campinas.

Nas últimas semanas, o dia a dia de jovens de Amparo, no trabalho e com as bicicletas e suas manobras foram registradas. Na tarde de terça-feira, 15, as gravações ocorreram na pista do Parque Linear.