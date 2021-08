Nova queda de energia interrompe abastecimento de água em Jaguariúna

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vacina nesta sexta-feira, 20, com a primeira dose contra a Covid-19 adolescentes de 16 e 17 anos de idade com comorbidades e deficiências, além de gestantes e puérperas (que deram à luz há pouco tempo) na mesma faixa etária, de acordo com cronograma do Estado e disponibilização do imunizante, e também o público em geral com a segunda dose dos imunizantes CoronaVac/Butantan e AatraZeneca/Oxford/Fiocruz. A ação ocorre no Parque Santa Maria, das 15h às 19h.

A aplicação da primeira dose para população geral maior que 18 anos está suspensa até que o município receba novos imunizantes.

De acordo com a secretaria, caso as doses se encerrem antes das 19h, o Centro de Imunização do Parque Santa Maria será fechado e a vacinação será suspensa até que sejam entregues novas doses de imunizantes.

Para ser imunizado é preciso apresentar documento com foto, comprovante de residência, Cartão Cidadão e, no caso de segunda dose, o cartão de vacinação Covid. Além disso, também é necessário fazer o pré-cadastro no site da Prefeitura (www.jaguariuna.sp.gov.br) no link “Cidadão”. A Secretaria de Saúde recomenda trazer a ficha do cadastro impressa, para agilizar o atendimento.

