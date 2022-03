Lançamento de livro celebra os 20 anos da RMC

Representantes das 20 cidades que compõem a Região Metropolitana de Campinas e autoridades de diferentes setores participam da iniciativa ‘RMC – 20 anos de Integração’

O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (CD-RMC), presidido pelo prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, com patrocínio do Instituto Movimento Cidades Inteligentes e Aeroporto Internacional de Viracopos, realiza no sábado, 26, em Campinas, o lançamento do livro ‘RMC – 20 Anos de Integração’.

O material reúne o histórico de fundação da RMC, seu amadurecimento como segunda maior metrópole do estado de São Paulo, um painel sobre cada um dos 20 municípios que a compõe, as estruturas estratégicas e iniciativas de economia, ciência e tecnologia que a tornam referência para o País, além do registro de sua visão de futuro e apontamentos de autoridades e empresários regionais, estaduais e nacionais.

Representantes das 20 cidades que compõem a RMC e autoridades de diferentes setores participam do evento de lançamento do livro, uma publicação de quase 200 páginas organizada e produzida pela Affari Comunicação para o CD-RMC. As pesquisas e entrevistas são do jornalista José Pedro Martins, profissional reconhecido pelo trabalho em diversos meios de comunicação da região de Campinas.

“Ao longo desses anos, que temos a satisfação de registrar e eternizar em livro, nossa região se consolidou como a quinta maior do Brasil em PIB. Com seus 3,3 milhões de habitantes, a RMC chega à segunda década de existência mais fortalecida e dinâmica do que nunca. Com novos municípios se integrando ao bloco e com a participação cada vez mais efetiva dos prefeitos e representantes do Estado no Conselho de Desenvolvimento, temos bons motivos para comemorar e ainda mais força para encarar os enormes desafios do presente e do futuro”, avalia o presidente do CD-RMC pela terceira vez, Gustavo Reis.

Em sua colaboração e apoio à celebração dos 20 anos da RMC, o Instituto Movimento Cidades Inteligentes traz como bônus um panorama do cenário brasileiro e apontamentos sobre a importância de planejar um desenvolvimento regional sustentável para a RMC. “Cada município tem sua demanda, mas no ponto de vista macro, as leis pressionam as Prefeituras a se organizarem sobre determinados temas, sobretudo, meio ambiente e suas subdemandas, como saneamento básico, resíduos sólidos, água, energia. São temas prementes e que precisam de soluções regionais, sobretudo, na RMC, onde as cidades são integradas e crescem em ritmo acelerado, diferente de todo o País”, comenta o presidente do IMCI, Luigi Longo.

O presidente explica que o Instituto disponibiliza assessoria através de acordos de cooperação técnica sem custos para o poder público, capacitando os agentes locais tanto para soluções municipais quanto regionais. “A gente acredita no projeto da RMC apresentado pelo Gustavo Reis, que tem uma pauta conectada ao século 21 e às demandas atuais, com planejamento para os próximos 20 anos, porque precisamos saber hoje o que deve estar organizado e realizado para que as cidades possam crescer com sustentabilidade. Capacitamos os agentes públicos naqueles pontos mais nevrálgicos das cidades, construindo conhecimento a partir de dentro, para que as soluções nasçam das Prefeituras, com pessoal consciente de que um projeto não é só técnica, viabilidade financeira, segurança jurídica, mas é, principalmente e essencialmente social, desenvolvido junto à sociedade”, completa.

Pensando nessa integração regional, a Affari Comunicação fez questão de trazer Viracopos, maior aeroporto de cargas da América Latina, localizado em Campinas, para o projeto comemorativo dos 20 anos da RMC. “A malha viária da nossa região é extremamente privilegiada. Somos cidades conectadas com qualidade e Viracopos é espelho de toda nossa capacidade de exportação e importação. Além disso, o aeroporto bate recordes anuais de passageiros com destinos nacionais e internacionais. Viracopos cresce em sinergia com a RMC”, aponta a diretora da Affari, Adriana Moreira Cavalcante Trentin.

Serviços

Após o lançamento no dia 26, o livro ‘RMC – 20 Anos de Integração – Região Metropolitana de Campinas’, assim como os perfis dos municípios, estarão disponíveis para consulta e download no site www.integracaormc.com.br.