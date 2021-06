Holambra realiza Operação Cata-Bagulho a partir de segunda

O Departamento Municipal de Saúde de Holambra abre às 13h desta sexta-feira, 18 , agendamento online de vacinação contra a Covid-19 para moradores sem comorbidades a partir de 43 anos. O sistema deve ser acessado por meio do portal www.holambra.sp.gov.br, na aba “Agendamento de Vacinação”. A aplicação das doses será realizada nos dias 23 e 24 de junho, das 8h às 12h e entre 13h e 16h, no Salão da Terceira Idade – Rua Muscaris, 99, bairro Morada das Flores.

Moradores com mais de 60 anos, grávidas, puérperas (mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias), pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social e holambrenses com comorbidades relacionadas pelo Ministério da Saúde acima de 18 anos podem procurar o local sem agendamento prévio. Para estes grupos o atendimento será por ordem de chegada. Para evitar aglomerações o diretor da pasta, Valmir Marcelo Iglecias, orienta que o horário marcado seja respeitado, que os moradores cheguem com, no máximo, 10 minutos de antecedência e só levem acompanhante se for realmente necessário.

Ele recomenda ainda que todos realizem o pré-cadastro no portal VacinaJá (http://vacinaja.sp.gov.br), do Governo do Estado. “Com o pré-cadastro feito, conseguiremos agilizar o atendimento no dia da administração das doses”, explica. A dose será aplicada mediante apresentação de documento oficial com foto, Cartão Cidadão e protocolo gerado no momento do agendamento.