Grupo EP anuncia o retorno da Taça EPTV de Futsal em Campinas

Tradicional competição de futsal do interior paulista volta a promover, após 30 anos, a integração das cidades da região e campeonato acontece em todas as regiões de abrangência da EPTV, afiliada à Rede Globo

“O Mundial do Interior”: é com este mote que a O.A. Eventos, empresa de eventos do Grupo EP, anuncia a volta da Taça EPTV de Futsal, tradicional competição de futsal do interior paulista, na região de Campinas. O campeonato de futebol de salão teve sua última edição em Campinas em 1992, há 30 anos.

A novidade é comemorada também pelo mercado publicitário, que já conta com a parceria comercial da construtora Patriani. As inscrições para a 9ª edição da Taça EPTV de Futsal de Campinas iniciam-se nesta segunda-feira, 21 de fevereiro, e devem ser feitas exclusivamente pelo site. Todas as cidades da região estão convidadas.

A mais tradicional competição de futebol de salão do interior paulista e Sul de Minas Gerais acontece convencionalmente nas regiões de abrangência da EPTV, afiliada à Rede Globo no interior de São Paulo e Sul de Minas, englobando 317 municípios no total. Em 2022, além de Campinas, o campeonato será realizado nas regiões onde a Taça EPTV de Futsal é realizada há décadas: Ribeirão Preto, em sua 36ª edição, Central (região de São Carlos), 24ª edição, e Sul de Minas Gerais, em sua 31ª edição. O Grupo EP retoma os eventos esportivos presenciais após dois anos de pandemia.

Diretor de Relações Institucionais do Grupo EP, Paulo Brasileiro, destaca a importância do campeonato para as cidades e o retorno a Campinas e região. “A Taça EPTV de Futsal possui equipes muito fortes que revelam atletas neste evento. É um esporte consolidado na nossa região e o projeto atua, ainda, na formação de cidadãos por meio da prática esportiva e integração entre os municípios participantes. E agora Campinas volta a ter um campeonato que tem grande visibilidade”.

Com o retorno dos eventos e presença do público, as marcas têm a oportunidade de realizar ações de live marketing e ativações durante as partidas, ressalta Andréa Torres Lona, gerente de Marketing do Grupo EP. “A Taça EPTV de Futsal é um evento que reúne muitas famílias em torno de uma paixão, que é o esporte e a torcida pela cidade. E as marcas estão há alguns anos esperando a oportunidade de voltar a fazer parte de ações presenciais”.

O Head Comercial do Grupo EP, Cláudio Najar, comemora a retomada do campeonato em Campinas e a consolidação nas outras regiões de atuação do Grupo. Em Ribeirão Preto, o projeto é patrocinado pelo Café Utam e a Taça EPTV de Futsal Central é patrocinada pela Brasilux Tintas. “As marcas têm abraçado as oportunidades relacionadas aos eventos. A Taça EPTV de Futsal une as cidades e, ao mesmo tempo, oferecemos aos anunciantes toda a nossa credibilidade e visibilidade como veículo de comunicação”, ressalta ele sobre o plano de mídia que contempla inserções na EPTV, nos portais de notícias do grupo e transmissão ao vivo da final do campeonato.

Com a realização do campeonato nas 4 áreas de abrangência do Grupo EP, “O Mundial do Interior” se consolida com uma final que vai ser inédita, adianta Paulo Brasileiro. “Ao final do torneio, o próximo passo é uma competição entre os times vencedores de cada região, revelando o grande campeão”.

As inscrições e o calendário completo da Taça EPTV de Futsal estão disponíveis no site: https://projetos.empresaspioneiras.com.br/futsal/

Calendário

TAÇA EPTV DE FUTSAL CAMPINAS

PERÍODO DE INSCRIÇÕES

De 21/fevereiro a 01/abril

CONGRESSO TÉCNICO

05/abril (terça)

ABERTURA

09/abril (sábado)

JOGOS (SEGUNDAS E QUINTAS)

De 14/abril a 09/junho

SEMI-FINAL

20/junho (segunda)

3° E 4° LUGARES

23/junho (quinta)

FINAL (1)

25/junho (sábado)

(1) A data do jogo final com transmissão ao vivo está sujeita a alteração de acordo com a programação da Rede Globo.

Sobre o Grupo EP – Credibilidade é tudo

O Grupo EP é formado por empresas dos setores de mídia (EP Mídia – EPTV, sites Globo e acidade on, rádios CBN e Jovem Pan, OA Eventos e participação na Rede Bahia), agronegócio (EP Agro – Ester Agroindustrial, empresa centenária do setor sucroalcooleiro controlada pela mesma família) e investimentos digitais e de tecnologia (EP Ventures), além do Instituto EPTV, responsável pelas ações de responsabilidade social do grupo.

A EP Mídia é formada por um conglomerado de mídia fundado pela família Coutinho Nogueira em Campinas (SP), há 41 anos, e com atuação nas regiões de Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), Central (SP) e Sul de Minas. Fazem parte as emissoras de TV e afiliadas da Globo: EPTV Campinas, EPTV Ribeirão, EPTV Central e EPTV Sul de Minas e sites Globo. Além da atuação em TV, o Grupo EP marca presença no rádio: CBN Ribeirão, CBN Araraquara, CBN São Carlos e Jovem Pan Ribeirão. Neste portfólio multiplataforma do Grupo EP fazem parte também o portal acidade on, com foco no hiperlocalismo, e a empresa de eventos Oceano Azul. Este conglomerado de mídia alcança mais de 12 milhões de telespectadores e representa 7,07% do consumo de todo o país. (Fonte: Cobertura EPTV 2020 | IPC Maps 2020).

O Grupo EP tem também participação societária na Rede Bahia.

Redes sociais: @negocios.ep

Sites: https://negocios.empresaspioneiras.com.br/