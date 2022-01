Educação de Amparo confirma o retorno do atendimento das Creches Municipais

O Centro Esportivo Fausto Camilotti, no Distrito de Três Pontes, contará com área para caminhadas nos próximos meses. A ação, com recursos da Secretaria de Esportes, Recreação, Lazer e Eventos atende um pedido da população da região e foi determinada pelo prefeito de Amparo, Carlos Alberto Martins.

“O Centro Esportivo é um local onde se respira saúde e o encontro do povo de Três Pontes. Com a pista de caminhada, o complexo contará com mais um equipamento, que já possui academia ao ar livre, o tradicional campo de futebol, as raias de bocha e quadra poliesportiva, que é utilizada tanto para a prática esportiva, quanto pela comunidade”, explica o subprefeito, Alexandre Rogério Poppi.

A pista terá 300 metros de extensão por 2 metros de largura. A empresa está finalizando a concretagem. Assim que o concreto estiver curado, será feito a pintura e a sinalização para entrega a população.