Dia 28 de junho é dia de doação de sangue em Amparo

Na terça-feira, 28, as equipes do serviço social da saúde, do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e a Associação dos Vicentinos, em parceria com a equipe do Hemocentro da Unicamp, realizarão coletas de doação de sangue em Amparo. A coleta acontecerá das 8h30 às 12h, no Sociedade São Vicente de Paulo, e será realizada de acordo com a ordem de chegada dos doadores.

Para doar sangue, a pessoa deve ter entre 18 e 69 anos, pesar mais de 50kg, estar descansado e não estar em jejum. Todas as outras dúvidas e questões sobre a doação de sangue podem ser encontradas no site do Hemocentro da Unicamp https://www.hemocentro.unicamp.br/…/duvidas-mais…/

A doação de sangue é um ato voluntário que pode ajudar a salvar muitas vidas. Em cada doação, uma pessoa doa, no máximo, 450 ml de sangue e essa doação pode salvar a vida de até quatro pessoas. Vale destacar que, em cerca de um dia, o organismo já repõe a quantidade de sangue que foi retirada na doação.

Neste mês, no dia 14 de junho, foi comemorado o Dia Mundial do Doador! Doar sangue é um ato de solidariedade e pode salvar vidas. Faça sua parte!