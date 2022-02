Deputado Estadual Edmir Chedid garante nova Ambulância para a Secretaria de Saúde de Pedreira

Na semana passada, os secretários e diretores municipais de esportes das cidades que fazem parte do Consócio Circuito das Águas Paulista, estiveram reunidos na cidade de Monte Alegre do Sul, para definir quais serão as primeiras competições regionais de 2022.

Pedreira esteve representada pelo seu secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato. “O Calendário Esportivo Oficial do Circuito das Águas terá início no dia 02 de abril, com a primeira etapa do Jogos da Melhor Idade, com a cidade sede a ser definida ainda, e no dia 08 de abril, a primeira rodada das categorias de base de Futebol na cidade de Amparo”, destaca.