Condesu divulga oportunidades para profissionais em Jaguariúna e região

No estado de São Paulo, o Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável (Condesu) anuncia que estão abertas inscrições para a Seleção Pública que busca a formação de cadastro reserva de profissionais de níveis fundamental, médio/técnico e superior, para atuarem nas cidades de Artur Nogueira; Conchal; Cordeirópolis; Cosmópolis; Engenheiro Coelho; Holambra; Jaguariúna; Matão; Santo Antônio de Posse.

Confira a seguir os cargos ofertados:

Ajudante Geral; Servente de Limpeza, Varredor de Rua; Vigia; Encarregado de Jardinagem; Auxiliar Administrativo; Almoxarife; Encarregado Geral de Serviços; Recepcionista; Técnico em Química; Mecânico; Motorista; Operador de Máquina Costal; Operador de Máquinas; Operador de Escavadeira; Operador de Moto Niveladora; Operador de Motosserra; Operador de Pá Carregadeira; Operador de Retroescavadeira; Pedreiro; Tratorista; Eletricista de Manutenção; Operador de Britador; Lavador de Veículos; Inspetor do Sistema de Iluminação Pública; Arquiteto; Engenheiro Civil; Eletricista para Iluminação Pública; Atendente de Call Center; Técnico em Segurança do Trabalho; Engenheiro Ambienta; Engenheiro de Segurança do Trabalho; Engenheiro Eletricista; Gestor de Recursos Humanos.

Para todos os cargos divulgados o profissional contratado terá que cumprir jornadas de trabalhos de 44 horas semanais. A remuneração salarial tem uma variação de R$1.530,00 a R$6.059,00 de acordo com a função postulada.

O candidato que tiver interesse em concorrer as oportunidades terá que estar apto aos seguintes requisitos:

Ser brasileiro, nato ou naturalizado;

Ter idade mínima de 18 anos;

Ter a situação regularizada com as obrigações perante o serviço militar e a justiça eleitoral;

Possuir nível de escolaridade requisitado para a função pretendida;

Possuir, até a data da posse, todos os requisitos de habilitação exigidos para o emprego pretendido, conforme o Edital;

Ter aptidão física e mental e não ser pessoa com deficiência incompatível com o exercício do emprego, mediante confirmação de exame médico admissional.

As inscrições devem ser realizadas somente por meio do site do Instituto Consulpam, organizadora da seleção pública. O prazo disponível para se inscrever será de 1º de junho de 2022 a 30 de junho de 2022. O valor da taxa de inscrição varia ente R$15,42 e R$23,02, conforme o nível de escolaridade do cargo, e deve ser pago através de boleto bancário.

A seleção pública será realizada por meio de uma prova objetiva, para todos os candidatos, com questões de conhecimentos gerais e específicos, com data prevista para acontecer no dia 28 de agosto de 2022. Para algumas funções o candidato também será submetido a prova prática.

A validade da seleção pública é de dois anos, podendo ser prorrogada por igual período, sendo contado a partir da homologação do resultado final.