CNA LABs: a super novidade do CNA em 2022

Inscrições para a edição de 2022 seguem até dia 28 de janeiro e os selecionados atuarão em unidades da empresa em quatro regiões do país



A Seara, empresa da JBS entre as líderes mundiais na produção de alimento de proteínas de aves, suínos, peixe, plant-based e alimentos preparados, segue com as inscrições para o Programa Jovens de Valor — Talentos Seara 2022 até o próximo dia 28 de janeiro. No total, 202 vagas estão sendo oferecidas a profissionais que concluíram graduação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2021, nas áreas de administração, engenharias, medicina veterinária, zootecnia, biologia e afins.

Os selecionados atuarão nas áreas de produção, agropecuária, manutenção e qualidade em unidades da Seara espalhadas por 42 cidades, de dez estados brasileiros. A região Sul é a que conta com mais oportunidades. São 57 vagas para plantas localizadas em Santa Catarina, nas cidades de Forquilhinha, Ipumirim, Itaiópolis, Itajaí, Itapiranga, Lages, Nova Veneza, Salto Veloso, São José, São Miguel do Oeste e Seara; outras 40 vagas são para unidades localizadas no Paraná, nos municípios de Campo Mourão, Carambeí, Jacarezinho, Jaguapitã, Lapa, Rolândia, Santa Fé e Santo Inácio; além de 35 para unidades do Rio Grande do Sul, nas cidades de Caxias do Sul, Garibaldi, Montenegro, Passo Fundo, Roca Sales, Seberi, Três Passos e Trindades do Sul.

Na região Sudeste, são 25 vagas em São Paulo, nas cidades de Amparo, Itapetininga, Jaguariúna, Nuporanga, Osasco e Guapiaçu; além de 4 vagas em Minas Gerais, nas cidades de Passos e Uberaba; e 2 vagas na unidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Na região Centro-Oeste, são 23 vagas em Mato Grosso do Sul, nas cidades de Caarapó, Dourados e Sidrolândia; além de outras 8 vagas em Brasília (DF) e3 vagas em Mato Grosso, na cidade de Tangará da Serra. Na região Nordeste, são 5 vagas no município de São Gonçalo dos Campos, na Bahia.

Em um período de 12 meses, os Jovens de Valor passarão por uma formação que abordará três pilares: gestão, conhecimento técnico e liderança. Ao final do Programa, os profissionais que atenderem aos requisitos serão efetivados em posições de liderança nas Unidades de Produção da Seara. É importante que o candidato tenha disponibilidade de mudança para os locais onde a Seara tem suas Unidades de Produção.



Mais informações sobre o Programa Jovem de Valor — Talentos Seara 2022 e as instruções para inscrição estão disponíveis no link: https://trabalheconosco.vagas.com.br/talentos-seara

Sobre a Seara

res brasileiros, a Seara tem um tem um dos portfólios mais diversificados do setor de alimentos – com opções que vão de proteína animal (frango e suínos) à pratos prontos, margarinas, pizzas, frios, lanches prontos, embutidos e proteína vegetal, essa última representada pela linha Incrível Seara, líder em seu segmento e a única do mercado brasileiro a oferecer o sabor da carne a produtos 100% plant based, obtido a partir da “biomolécula i”, uma exclusividade da empresa.

Completam o portfólio global as marcas Seara, Seara Gourmet, Seara Nature, Seara DaGranja, Seara Turma da Mônica, Big Frango, Nhô Bento, Frangosul, Pena Branca, LeBon, Marba, Massa Leve, Doriana, Deline, Primor, Delicata, Salada, entre outras. Atualmente, a empresa conta com mais de 1.500 produtos ao redor do mundo, 700 deles comercializados no Brasil. Exporta para mais de 130 países e possui certificações internacionais de excelência em produção.