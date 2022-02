Carnaval: Serviços e espaços públicos têm funcionamento alterado na próxima semana em Holambra

O evento será realizado nos dias 02 e 03 de abril de 2022 e permite que turistas e alunos de agronomia conheçam a produção de flores e plantas ornamentais em seis fazendas da típica cidade holandesa, além das instalações e projetos da Faculdade De Agronegócios de Holambra (FAAGROH) do Grupo Unieduk. Holambra está localizada a 140 km da capital paulista. As vendas serão realizadas apenas de forma antecipada e online, no site www.ingressorapido.com.br.

Já estão disponíveis para a compra pela internet os ingressos para o evento “Estufas Abertas”, que será realizado apenas nos dias 2 e 3 de abril, das 9h às 17h, em Holambra, interior de São Paulo. O evento é uma oportunidade para que turistas e estudantes de agronomia conheçam “os bastidores” das modernas estufas de flores e plantas ornamentais e todo o processo de cultivo – do plantio à colheita – de seis modernas fazendas. Está incluída no passeio a visita às instalações da Faculdade de Agronegócios de Holambra (Faagroh), do Grupo Unieduk – a primeira voltada à floricultura no Brasil.

No passeio, os visitantes também poderão conversar com os produtores e ouvir as curiosas histórias dos descendentes dos imigrantes holandeses que transformaram esta antiga colônia holandesa, hoje uma cidade com apenas 15 mil habitantes, na Capital Nacional das Flores. Holambra, localizada a 134 km da capital paulista, é referência na produção e comercialização de flores e plantas ornamentais. Esse passeio é inspirado no “Kom in de kas!” (“Entre na estufa!”), que acontece em diversas regiões da Holanda desde a década de 1970.

Os ingressos custam R$100 (inteira) e R$50 (meia entrada), e estarão disponíveis até o dia 1º de abril. Crianças de até 5 anos de idade tem free-pass (gratuidade) e, de 6 a 12 anos, pagam meia entrada. As vendas são apenas antecipadas no site www.ingressorapido.com.br. Serão disponibilizados 900 ingressos por dia de evento. Os ingressos valem apenas para os traslados e são válidos somente para a data da compra, não havendo devolução em caso de desistência. Informações pelo e-mail [email protected] O embarque é feito no estacionamento do Parque da Expoflora, na Rodovia SP 107, em frente ao Moinho Povos Unidos. Os ingressos adquiridos em 2020 e não utilizados devido ao adiamento do evento provocado pela pandemia poderão ser utilizados nesta edição. Basta apresentá-los no local do embarque.

Sobre o passeio

As fazendas de Holambra são muito modernas e usam tecnologia para a produção de flores e plantas. As escolhidas para esta edição do “Estufas Abertas” cultivam flores e plantas ornamentais (Brumado e Giardino de Cozi), kalanchoes e calandivas (Joost van Oene), crisântemos (Rancho Raízes), azaléas (Sleutjes) e antúrios (Synphony). Os visitantes poderão passear entre os canteiros para observar, fotografar ou filmar bem de pertinho as flores e plantas em todas as fases de suas vidas, admirando as suas cores e formas e sentindo as suas texturas.

De maneira didática, os produtores explicarão sobre o avanço tecnológico aplicado e as inovações que essas famílias utilizam atualmente na agricultura, além da valorização do capital humano (seus colaboradores) e a forma sustentável da produção para a preservação do meio ambiente e manutenção dos recursos naturais. O público poderá conhecer, também, um pouco da história de alguns de seus anfitriões, como os hábitos, costumes, curiosidades e a dificuldade de adaptação dos imigrantes holandeses à cultura brasileira. Tudo num clima familiar e convidativo.

Serviço

Estufas Abertas – Holambra

Dias: 2 e 3 de abril, das 9h às 17h

Ingressos:

Apenas vendas antecipadas online no site www.ingressorapido.com.br, limitados a 900 visitantes por dia. Os ingressos são válidos apenas para a data da compra, não sendo permitida a troca ou a devolução. Não haverá ressarcimento dos valores de ingressos adquiridos e não utilizados. Não serão vendidos ingressos no local.

Valores

Ingressos

Pagamento até 01/04/2022

Inteiro

R$ 100,00

Meio ingresso e Crianças de 6 a 12 anos

R$ 50,00

Crianças de até 5 anos

isentas

Meio ingresso:

Estudantes Idosos Jovens com idades de 15 a 29 anos, pertencentes a famílias de baixa renda; Pessoas com deficiência e acompanhante (alertamos que, infelizmente, não há acessibilidade para cadeirantes ou para pessoas com dificuldade de locomoção); Diretores, coordenadores, pedagogos, supervisores, titulares e professores.

Incluso no ingresso