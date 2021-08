Batida em cruzamento deixa sete feridos em Jaguariúna

O Bolsa Trabalho abre nesta terça-feira, 24, as inscrições para os interessados em participar do programa do Governo do Estado de São Paulo que promove qualificação profissional com pagamento de bolsa-auxílio de R$535 por cinco meses. O programa, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, é voltado a moradores de Jaguariúna com mais de 18 anos e que estejam desempregados.

Em Jaguariúna, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) é responsável pela divulgação, inscrição e convocação dos candidatos selecionados, que trabalharão quatro dias por semana em algum órgão da Prefeitura.

As inscrições devem ser feitas, de 24 e 29 de agosto, no portal do Bolsa do Povo (www.bolsadopovo.sp.gov.br), no PAT de Jaguariúna ou nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade. Segundo o Governo do Estado, a seleção ocorrerá até 4 de setembro e a convocação será feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.

Os candidatos inscritos deverão escolher um dos seguintes cursos profissionalizantes virtuais da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), com duração de 80 horas:

• Auxiliar de Controle de Produção e Estoque

• Gestão Administrativa

• Gestão de Pessoas

• Organização de Eventos

• Rotinas e Serviços Administrativos

• Secretariado e Recepção

O Bolsa Trabalho tem como objetivo gerar renda, ocupação, qualificação e empregabilidade para a população mais vulnerável, com apoio das prefeituras. Em 2021, o programa impactará cerca de 120 mil pessoas (30 mil bolsas para famílias com aproximadamente quatro membros).

Quem pode se inscrever?

Serão aceitas inscrições de moradores do Estado de São Paulo, desempregados, maiores de 18 anos e com renda familiar de até R$550 por pessoa (equivalente a meio salário mínimo).

Inscrições

Os cidadãos elegíveis devem se inscrever no portal do Bolsa do Povo entre 24 e 29 de agosto: www.bolsadopovo.sp.gov.br. A seleção ocorrerá até 4 de setembro e a convocação será feita por meio de publicação no Diário Oficial.

Mais informações podem ser obtidas no PAT de Jaguariúna, que fica na Rua Coronel Amâncio Bueno, 810, no Centro.