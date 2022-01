Atletas do Judô do Projeto Pro Esporte de Pedreira realizam troca de faixas

No início de 2021, após um insight, J. Peron escreveu um roteiro, reuniu um grupo de amigos do interior de São Paulo e começaram as reuniões para iniciar as filmagens. Convidaram o ator e humorista Paulo Pioli, da Praça é Nossa, para uma participação especial e, por intermédio da assessora Márcia Araújo, o roteiro também chegou nas mãos do ator Déo Garcez que, de imediato, se disponibilizou para participar do filme.

Com o elenco e a equipe escolhidos, a pandemia chegou forte e as restrições começaram a atrapalhar os planos. Porém, seguindo todos os protocolos, foram iniciadas as filmagens na cidade de Monte Alegre do Sul no mês de fevereiro de 2021. Faltando apenas 4 cenas para finalizar o filme, veio a tal fase roxa e ninguém mais podia sair de casa.

As filmagens só puderam ser finalizadas no mês de agosto e, no dia 21, pontualmente à meia noite, foi gravada a última cena da transformação do Lobisomem no Cemitério.

O Lobisomem de Pedra de Fogo é uma mistura de suspense, comédia e romance e está disponível apenas no site: www.zoncine.com.br – com valor especial de lançamento R$ 3,80. “Com o fechamento dos cinemas e as dificuldades encontradas para disponibilizar nossa obra nas plataformas de streaming, resolvi criar a nossa própria plataforma e oferecer o filme por um preço bem acessível para todos que tiverem interesse em conhecê-lo”, comenta o roteirista e diretor J. Peron.

A história se passa numa cidadezinha do interior chamada Pedra de Fogo. Reza a lenda que nas noites de lua cheia um Lobisomem aparece comendo as galinhas de Dona Inácia (Baiana). Delegado Brandão (Déo Garcez), casado com a beata Augusta (Rita Nascimento), é o responsável pelas investigações que sempre dão em nada. Ingrid (Paula Palmieri), a filha do casal, é apaixonada desde criança por Alberto (Pedro Ribeiro) que está de regresso a cidade.

O atrapalhado prefeito Junqueira (Paulo Pioli) está muito interessado em construir uma represa na cidade, coisa que deixa sua esposa Constância (Arminda Riolo) feliz, pois isso inundaria a casa da Rebeca (Ana L. Garritano), a Bruxa que mora nos arredores e mãe de Alberto. Tião Gregório (J. Peron) é um filósofo desiludido que bebe uma bebida misteriosa e espera o último dia de lua cheia do ano escolhido para ver a profecia se cumprir e a cidade se libertar da maldição do Lobisomem.

Na trama ainda participam o Soldado Souza (Ciro Pires), Crysbel (Natasha Audrey), o pipoqueiro (Leonardo C. de Campos), Padre Aurélio (Junior Gritti), os atendentes da Rodoviária (Francesco Lolli e Lu Stopa) e, interpretando Augusta e Brandão quando jovens, os atores Hata Glau e Raoni Xavier.

A trilha sonora ficou a cargo do cantor e compositor Carlinhos P. O. Box, do violeiro Lucas Campaci, do maestro Tutti Novo e de J. Peron.