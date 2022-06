Assistência Social de Jaguariúna convoca beneficiários do BPC para atualização do CadÚnico

Jaguariúna foi sede na tarde desta quarta-feira, 22, do evento “Alternativas de Desenvolvimento”, promovido pela União dos Vereadores do Estado de São Paulo (Uvesp), Governo do Estado de São Paulo e DesenvolveSP, em parceria com a Prefeitura de Jaguariúna e a Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura (Fapetec).

O encontro foi realizado no Boulevard do Centro Cultural e contou com as presenças do prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC), Gustavo Reis, e do secretário estadual de Turismo e Viagens, Vinícius Lummertz. Também participaram Sebastião Misiara, presidente do Conselho Gestor da Uvesp, Lucas Dib, representante do DesenvolveSP, e o presidente da Câmara de Jaguariúna, Afonso Lopes Silva, além de prefeitos, vereadores e secretários municipais.

O prefeito Gustavo Reis destacou a importância do investimento em infraestrutura para alavancar o crescimento das cidades. “O município, o Estado e o país só são fortes quando se tem desenvolvimento e investimento em infraestrutura. Não adianta fazermos mais do mesmo. Isso é importante para que, na ponta, a gente possa melhorar a vida da população”, disse o prefeito.

O secretário estadual Vinícius Lummertz fez uma palestra sobre a retomada do turismo e o potencial turístico do Estado de São Paulo e municípios. “A demanda por turismo é maior que a oferta em São Paulo, e isso é muito raro. Outros estados têm que sair e vender o turismo para fora. Nós podemos crescer mais. Para isso é preciso investir em infraestrutura. Fomentar ainda mais o potencial turístico local”, disse Lummertz.

Sebastião Misiara enalteceu as qualidades turísticas de Jaguariúna e região. “Jaguariúna tem tudo pra ser uma cidade turística e tem dado passos importantes para o desenvolvimento, dando exemplos do respeito pelo lado social e econômico”, afirmou.

O seminário também contou com palestra da especialista em gestão Karina Rodrigues, servidora da Prefeitura de Jaguariúna, que apresentou soluções inteligentes e exitosas para que o poder público fique conectado com os moradores.

O DesenvolveSP e seus técnicos apresentaram oportunidades de crédito para as prefeituras executarem obras de infraestrutura com juros menores. Também foram apresentadas aos vereadores propostas das melhores práticas legislativas que garantam desenvolvimento do turismo, com preservação do meio ambiente.

Fotos: Ivair Oliveira