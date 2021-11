Após confusão em aeroporto de SP, casal consegue embarcar coelho em voo internacional para Dublin

A rede Fort Atacadista, pertencente ao Grupo Pereira, uma das dez maiores redes de varejo alimentar do Brasil, está com 260 vagas de trabalho abertas para a primeira loja da bandeira no estado de São Paulo, que será inaugurada no primeiro trimestre de 2022, em Jundiaí. O processo seletivo para contratação de funcionários acontece entre os dias 17 a 19 de novembro de 2021, das 8h às 17h, na Rua Prudente de Moraes nº 377, no centro da cidade de Jundiaí, localizada a 48 quilômetros da capital.

Estão disponíveis as vagas para atuar nas áreas de reposição e depósito (para elas, os candidatos precisam ter ensino fundamental completo), operadores de caixa e auxiliares administrativos (necessário ter ensino médio completo) Os interessados devem comparecer com currículo impresso e documentos pessoais. Serão atendidos, em média, 80 candidatos por dia.

O Fort Atacadista tem 45 lojas em 3 estados brasileiros (Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul) e no Distrito Federal e, em outubro de 2021, completou 22 anos inovando e mantendo o seu posto como a grande rede de atacarejo do Grupo Pereira.

Sobre o Grupo Pereira

Fundado em 1962, na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, o Grupo Pereira atua no varejo e no atacado com as bandeiras Comper, Fort Atacadista, Bate Forte e SempreFort. São 16 mil funcionários e 780 representantes comerciais autônomos nos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, São Paulo e no Distrito Federal. Com 90 unidades de negócio, sendo 28 lojas do Comper (rede de supermercados), 45 lojas do Fort Atacadista (atacarejo), sete filiais do Atacado Bate Forte (atacadista de distribuição), 9 lojas SempreFort (varejo farmacêutico) e um posto de combustível, o Grupo Pereira também é proprietário do braço de serviços financeiros Vuon, lançado em 2019, que inclui o private label Vuon Card, que já conta com mais de 500 mil cartões emitidos, além de seguros e assistência odontológica.

Com a missão de oferecer uma experiência de compra positiva, por meio de excelência no relacionamento com clientes, fornecedores e funcionários, o Grupo Pereira colabora com a sociedade por meio de programas de sustentabilidade e responsabilidade social.