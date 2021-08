Amparo tem 40 vagas para Bolsa Trabalho, que atende público que está desempregado

Bolsas de R$535, são destinadas preferencialmente para mulheres, público que mais perdeu emprego com a pandemia

Amparo aderiu ao programa Bolsa Trabalho, que disponibiliza 40 vagas para a população desempregada, com prioridade para mulheres. A iniciativa desenvolvida pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Governo do Estado em parceria com municípios cadastrados no programa, tem objetivo de promover a retomada de emprego e renda e vai impactar, direta e indiretamente, cerca de 120 mil pessoas apenas no ano de 2021.

O Bolsa Trabalho vai oferecer bolsas no valor de R$535 por mês aos cidadãos que realizarem atividades de trabalho em órgãos públicos municipais e estaduais. A carga horária será de 4 horas diárias, cinco dias por semana, e o benefício poderá ser pago por cinco meses consecutivos. Além disso, os participantes realizarão um curso de qualificação profissional e receberão apoio à empregabilidade, por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs).

Os inscritos podem escolher seis opções de cursos profissionalizantes virtuais da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), com duração de 80 horas:

• Auxiliar de Controle de Produção e Estoque

• Gestão Administrativa

• Gestão de Pessoas

• Organização de Eventos

• Rotinas e Serviços Administrativos

• Secretariado e Recepção

Quem pode se inscrever?

Serão aceitas inscrições de moradores do estado de São Paulo, desempregados, maiores de 18 anos e com renda familiar de até R$ 550 por pessoa (equivalente a meio salário mínimo). Os cidadãos elegíveis devem se inscrever no portal do Bolsa do Povo entre 24 e 30 de agosto: www.bolsadopovo.sp.gov.br . A seleção ocorrerá até 4 de setembro e a convocação será feita por meio de publicação no Diário Oficial.