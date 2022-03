Aluno morre após cair ao tentar pular rede de vôlei dentro de escola estadual em Campinas

Jovem de 13 anos teria sido desafiado por colega a pular a rede. Secretaria de Educação enviou representante à unidade e suspendeu atividades

Um aluno de uma escola estadual no Jardim Garcia, em Campinas, morreu após uma “queda acidental” dentro da unidade de ensino, segundo a Polícia Militar (PM). O acidente ocorreu durante o intervalo das aulas e o estudante tinha 13 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares que atenderam o caso foram informados por funcionários da escola que o aluno foi desafiado por um colega a pular a rede de vôlei, que teria 1,75 metro de altura. Ao pular, o jovem prendeu o pé na rede e caiu.

Após a queda, o menino foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado desacordado para o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. Os bombeiros foram acionados às 12h26 e, segundo a PM, a morte foi confirmada às 15h16.

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação lamentou a morte e afirmou que, no momento da ocorrência, havia na escola diretor, dois vice-diretores, quatro inspetores e uma mãe do programa Bolsa do Povo, “que imediatamente prestaram socorro e acionaram o Samu e os responsáveis pelo estudante”.

A pasta também informou que a secretária executiva da Educação, Renilda Peres, e a equipe do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva) foram para a unidade para dar suporte à comunidade escolar e familiares. As atividades da escola na quinta-feira não ocorrerão.

A assessoria de imprensa do Hospital Mário Gatti informou que a vítima deu entrada com parada cardiorrespiratória e não resistiu. O corpo da vítima foi encaminhado para Instituto Médico Legal (IML).

Nota da Secretaria de Educação

“A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) lamenta o acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira, 09, na EE Carlos Lencastre. O acidente ocorreu no intervalo que seguia normalmente no horário previsto. No momento da ocorrência, a escola contava com a presença do diretor, de dois vice-diretores, de quatro agentes de organização escolar (inspetores) e de uma mãe do programa Bolsa do Povo, que imediatamente prestaram socorro e acionaram o Samu e os responsáveis pelo estudante. O vice-diretor acompanhou o aluno ao hospital até a chegada dos responsáveis.

A Secretária Executiva da Educação, Renilda Peres, e a equipe do Conviva, Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar da Secretaria estão na da unidade para suporte à comunidade escolar e familiares.

A Pasta ressalta que a unidade escolar está em dia com as normas de segurança e possui AVCB dentro da validade. As aulas da unidade seguiram normalmente durante o dia de hoje, 09, mas estão suspensas nesta quinta-feira (10).

A Seduc-SP e a Diretoria de Ensino Campinas Leste estão à disposição das autoridades e comunidade escolar para prestar esclarecimentos e dar todo o suporte necessário”.