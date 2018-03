Os motoristas que pararem seu veículo em uma das vagas do estacionamento rotativo da área central de Jaguariúna, conhecido como Zona Azul, têm 20 minutos de tolerância para comprar o ticket e regularizar o pagamento pelo uso do estacionamento rotativo. Os primeiros 10 minutos serão gratuitos, desde que o veículo não fique mais que esse período na vaga.

Ultrapassando os 10 minutos iniciais (que são gratuitos) o motorista terá mais 10 minutos para comprar o ticket com o tempo de permanência que necessita, podendo variar, escalonadamente, até o limite de 8 horas.

Depois desses 20 minutos, caso o veículo não esteja com a taxa de permanência regularizada por um dos monitores da concessionária que explora o serviço na cidade, o motorista está sujeito à aplicação da multa prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Nilson Higino, diretor da concessionária Central Park, que responde pela administração das vagas da Zona Azul, explica: “Não há cobrança para quem estacionar por até 10 minutos, mas essa isenção é garantida somente se o motorista validar essa pequena parada informando o código mencionado no aviso ou a placa de seu veículo a um dos monitores da Central Park”.

Isso, segundo ele, pode ser feito por meio do aplicativo fornecido pela empresa, pelo funcionário da empresa que fiscaliza o uso das vagas ou num dos postos de atendimento da Central Park. “Se deixar correr os 10 minutos iniciais e continuar usando a vaga sem pagar, o motorista infrator terá um aviso colocado no para-brisa do veículo”, complementa Higino.

O ticket digital é vendido pelos monitores que circulam pelo local e dá direito a paradas de meia hora, de uma hora avulsa ou mais, até o limite de oito horas. Quando o prazo de 20 minutos for desrespeitado (somados os 10 minutos iniciais + 10 para regularizar a situação), o motorista fica sujeito a duas situações: terá que arcar com a chamada “cobrança postergada” no valor de R$ 12,00 (doze reais) e pode receber multa aplicada pela Polícia Militar (PM) ou pela Guarda Municipal (GM) de Jaguariúna, com base no CTB.

A cobrança postergada, no caso, é um boleto que deve ser pago à vista, a um dos monitores que circulam pela Zona Azul, ou na sede da Central Park, à Rua José Alves Guedes, 354 – Sala 06 da Galeria Pina, no centro.

COMO FUNCIONA

– O motorista chega e estaciona numa das vagas da Zona Azul;

– Ocupando a vaga por apenas 10 minutos, não precisará pagar pela permanência, mas terá que validar esse período por meio do aplicativo fornecido pela empresa, que pode baixar em seu telefone celular.

– E se o motorista não baixou o aplicativo? – Outras duas formas de validar o período de permanência é falar com um dos monitores da Central Park ou dirigir-se a um dos pontos fixos de atendimento;

– Como a Central Park sabe quanto tempo o veículo ficou na vaga? – O sistema aponta quanto tempo o veículo ficou estacionado na vaga. Se estiver dentro dos 10 minutos gratuitos, o motorista não pagará pelo uso.

– O motorista ultrapassa o tempo de 10 minutos gratuitos: como será cobrado? – Se ultrapassou, o usuário deve comprar o tempo que permanecerá ocupando a vaga, que pode variar de forma escalonada, indo de meia hora, uma hora e assim por diante, até o tempo máximo de 8 horas.

– Pontos fixos de venda: são 24 ao todo e estão espalhados pela região central de Jaguariúna, onde as vagas para estacionar estão demarcadas. Todos, sem exceção, estão identificados por placas, banners e/ou adesivos.

– Aplicativo: o usuário só precisa baixar o aplicativo para comprar os créditos de estacionamento e desfrutar de algumas vantagens. Para baixar, o endereço é: www.zonaazulcentralpark.com.br

Exemplo: 1 hora avulsa = R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) e meia hora = R$ 0,75 (setenta e cinco centavos). Só compra o período de 15 minutos ou meia hora quem tiver baixado o aplicativo em seu celular.

– Detalhe: Na compra dos créditos para estacionar na Zona Azul o sistema aceita pagamento com cartão de crédito ou débito, desde que o usuário esteja cadastrado no aplicativo da Central Park.