Fundado em 2.005, o Jaguariúna Futebol Clube teve sua inscrição como profissional sacramentada dez anos mais tarde, em 2015. Presidente da agremiação, William de Souza Silva (Zidane) comenta sobre a importância das parcerias, o trabalho desenvolvido nas categorias de base e o processo em curso de profissionalização de todos os departamentos e setores.

Sobre como as atividades do clube se viabilizam, o mandatário explica: “através de parcerias, sejam elas públicas ou privadas. Temos apoio do Poder Público, por a gente ser da cidade, com a cessão de campos para treinamentos, por exemplo; também temos empresários parceiros, clubes que nos cedem jogadores por empréstimos e investidores que acreditam no nosso trabalho. E nosso segundo objetivo é o planejamento estratégico de captação de recursos através de marketing e publicidade”, destaca.

Para Zidane, a credibilidade adquirida na cidade e na região é um dos pilares para a manutenção do clube. “O Jaguariúna FC é um clube novo, sem vícios, sem dívidas. Isso faz com que várias pessoas, principalmente empresários, nos ajudem a manter esse projeto. E recebemos esse apoio institucional da Prefeitura porque temos um processo de formação muito forte, com a participação muito grande de atletas da cidade”.

Aliás, sobre o trabalho nas categorias de base, o presidente William Zidane expõe suas expectativas: “esperamos que o clube passe a colher, nos próximos anos, os frutos do que plantamos hoje. Que toda essa dificuldade de início, de captar o recurso, de investir nas categorias, possa ser suprida com o retorno para o clube e para aqueles que acreditaram e investiram”.

Para a disputa do Campeonato Paulista da Série B, neste ano, o Jaguariúna FC buscou um técnico experiente e com nada menos que 10 acessos no currículo, João Martins. “O objetivo de qualquer clube é estar nas divisões de elite; e aqui, não é diferente”, adianta o dirigente do clube.

“Então trouxemos um treinador experiente, que já teve vários resultados na divisão, que conhece muito bem; esse foi um passo importante, tanto na seleção de atletas de qualidade quanto no intuito de atrair novos parceiros e investimentos para o Jaguariúna. Então, criamos um chamariz”, destaca.

William Zidane explica que a montagem da comissão técnica foi estratégica, a partir de pesquisas e consultas feitas à trajetória de cada profissional; e que o clube sacramentou parceria para incrementar os trabalhos com a gerência e diretoria profissionais de futebol. “Para que a gente possa chegar ao nosso objetivo, que é subir gradativamente de divisão”, argumenta.

Recentemente, o Jaguariúna FC deu uma repaginada em seu visual, apresentando distintivo e mascote reelaborados. O presidente explica que a estratégia está dentro da ideia de modernização e aprimoramento do trabalho do clube, do sub 11 ao profissional.

“Em busca de tecnologia, criamos o Departamento de Informação de Análise de Desempenho, desde o sub 11 até o profissional; desenvolvemos o futebol, qualificamos a parte de marketing e comunicação, buscamos parcerias para desenvolver este trabalho e os marqueteiros nos trouxeram a ideia de repaginar os símbolos do clube para uma visão mais moderna”, explica Zidane.

Antes de deixar uma mensagem à cidade, o presidente fez questão de nominar pessoas importantes para a história e para o dia a dia do clube: o prefeito Gustavo Reis, o secretário de Esportes Rafael Blanco, os deputados Jorge Caruso e Baleia Rossi, o presidente da Federação Paulista Reinaldo Carneiro Bastos e todos os vereadores de Jaguariúna.

“Meu agradecimento a essas autoridades pelas políticas públicas de incentivo ao esporte, a nível municipal e estadual”, destacou. “Minha mensagem é que o clube leva o nome da cidade, dá oportunidade para os atletas da cidade, promove no Município a oportunidade de famílias e jovens participarem do projeto, não precisando se deslocar para lugares distantes, é composto por pessoas sérias, honestas e compromissadas; então, precisamos deste apoio, tanto dos empresários, parceiros, como dos torcedores”, observa.

O presidente William conclui: “o Jaguariúna FC tem um papel social importante na cidade e na região. Além da formação atlética, da oportunidade do jovem mostrar seu talento, atuamos na formação do cidadão. Essa interação que temos com o Poder Público é muito positiva e importante para a história, o sucesso e a manutenção do Jaguariúna FC.

Mensagem do Presidente: “com a força da Onça Preta, contamos com absolutamente todos para superar todas as dificuldades neste processo de início. Jamais vamos desistir! Somente no dicionário as palavras ‘dedicação’, ‘fé’, ‘honestidade’, ‘organização’, ‘pertinácia’ e ‘sucesso’ vêm antes de trabalho”.